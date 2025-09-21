Anser, τι σου έδωσε το μπάσκετ που δεν σου έδωσαν ο τζόγος και η μουσική;

Ο Anser μίλησε στο ΣΠΛΙΤ, το μπασκετικό podcast του Gazzetta, για τα χρόνια που αγωνίστηκε στον Φιλαθλητικό Σπάρτης, πήρε θέση στο δίλημμα Τζόρνταν ή ΛεΜπρόν και απάντησε στο ερώτημα αν για έναν καλό στίχο αρκεί μια καλή αφορμή ή μια κακή μέρα.

Τα λόγια του είναι ασταμάτητα, αιχμηρά, αληθινά. Κι αν ο ίδιος αρνείται πεισματικά να χρησιμοποιήσει τον όρο «καριέρα» για την πορεία του στο ελληνικό hip hop, ο Anser έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα ως ένας δημιουργός που παίρνει στίχους και συλλαβές και σε προκαλεί: «αν μπορείς, πιάσε με». Μόνο που ο Anser δεν πιάνεται.

Λίγες ημέρες πριν από το συναπάντημά του με τους ΣΤΙΧΟΙΜΑ στο Θέατρο Πέτρας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, μίλησε στο ΣΠΛΙΤ για τα χρόνια του στον Φιλαθλητικό Σπάρτης και για την πλευρά του εαυτού του που μένει κρυφή πίσω από τα μικρόφωνα.

Μιλώντας με τον Χρήστο των Social Waste, μου είχε πει πως έπαιζες μπάσκετ στον Φιλαθλητικό Σπάρτης! Πώς θυμάσαι πλέον εκείνα τα χρόνια, χωρίς να έχεις στο μυαλό σου τις σκοτούρες που θα έρθουν αργότερα;

«Εντάξει, και τότε, σαν παιδιά, είχαμε άλλες σκοτούρες. Κοίταξε, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη εκείνη την εποχή, το μπάσκετ ήταν μια διέξοδος. Ήταν ο ελεύθερος χρόνος μας, ήταν το παιχνίδι μας. Τότε δεν υπήρχαν και πολλά άλλα πράγματα να μας αποπροσανατολίζουν όπως συμβαίνει με τις σημερινές γενιές. Οπότε για εμάς το μπάσκετ ήταν… πώς να στο πω… όλοι παίζαμε τότε. Ήταν και η εποχή μετά την επιτυχία της Εθνικής. Παντού υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ, ήταν πιο εύκολο από το ποδόσφαιρο, δεν υπήρχαν τα σημερινά γηπεδάκια. Οπότε ολόκληρη η πόλη έπαιζε μπάσκετ. Στη Σπάρτη, όλα τα παιδιά ξεκινούσαν και έπαιζαν μπάσκετ».

Αντικειμενικά, ήσουν καλός;

«Αντικειμενικά, στη γενιά μου ήμουν από τους καλούς παίκτες, ναι»!

Τα έβαζες;

«Αριστερόχειρας, ναι, τα έβαζα! Ήμουν σουτέρ. Εντάξει, καλός ήμουν, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Στη γενιά μου ήμουν ένας καλός παίκτης, σε μια επαρχιακή πόλη, στο παιδικό και στο εφηβικό.»

Αν ο τζόγος σου πήρε στιγμές και η μουσική σου έδωσε τρόπο να τις εκφράσεις, τι σου έδωσε το μπάσκετ που κανένα από τα δύο δεν μπόρεσε;

«Τι μου έδωσε το μπάσκετ… θα σου πω. Εκείνα τα χρόνια, επειδή είχαμε κι έναν πολύ καλό προπονητή, το μπάσκετ μάς έκανε σίγουρα καλύτερους, πιο πειθαρχημένους. Ήταν οι πρώτες φορές που ταξιδέψαμε. Σαν ομάδα πηγαίναμε σε άλλες πόλεις, παίζαμε… Μας έδωσε τέτοιες εμπειρίες σε πολύ μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι κάθε παιδί πρέπει να κάνει ένα ομαδικό άθλημα, ειδικά στα πρώτα του χρόνια. Οπότε σίγουρα μου έδωσε αυτό».

Μια ιστορία που κουβαλάς από τότε;

«Θυμάμαι σίγουρα το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει. Αν με ρωτήσεις τι μου έρχεται πρώτο στο μυαλό, είναι η πρώτη φορά που πήγα σε προπόνηση. Ήμουν έξι χρονών και ο προπονητής ήταν τότε συνάδελφος του πατέρα μου. Θυμάμαι το πρώτο σουτ που έκανα στο καλάθι! Οι υπόλοιποι ήταν όλοι μεγαλύτεροι, τρία-τέσσερα χρόνια πιο μεγάλοι. Εγώ ήμουν παιδάκι, δεν έπρεπε να ξεκινήσω τόσο μικρός, αλλά επειδή ο προπονητής ήταν φίλος του πατέρα μου με πήρε στην ομάδα και έπαιζα. Αυτό το θυμάμαι καθαρά. Και φυσικά θυμάμαι τη χρονιά που είχαμε βγει πρώτοι στην περιφέρεια, στη Λακωνία, στη Μεσσηνία και στην Αρκαδία. Θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι και πώς το πανηγυρίσαμε. Αυτό μου έχει μείνει έντονα».

Επιστρέφεις καμιά φορά σε εκείνα τα χρόνια;

«Κοίταξε να σου πω… σίγουρα επιστρέφω. Ξέρεις, δεν ξεχνιέται αυτό. Είναι οι πρώτες εμπειρίες, οι πρώτες αναμνήσεις, δεν τις ξεχνάς. Έχω ψάξει πολλές φορές να βρω βίντεο ή φωτογραφίες. Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε κινητά, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Πρόσφατα έψαχνα να βρω ένα μετάλλιο ή τη φανέλα της ομάδας. Έψαχνα όλο το πατρικό, όλα τα παλιά. Είχα μια φανέλα με το νούμερο 6, σε κίτρινο και πράσινο χρώμα».

Αν το ραπ δίνει φωνή στους αόρατους της κοινωνίας, το μπάσκετ τι δίνει;

«Το μπάσκετ δίνει ευκαιρίες στα παιδιά. Εκτός από το ότι αθλούνται και γίνονται καλύτεροι σωματικά και πνευματικά, τους δίνει κι ευκαιρίες. Είναι ένας τρόπος ένα παιδί να ξεφύγει από εκεί που βρίσκεται και να ανέβει μέσα από το άθλημα. Όπως ευκαιρίες μπορεί να δώσει η μουσική ή κι άλλα πράγματα στη ζωή».

Πώς έκανες καριέρα;

«Καριέρα… περίεργη λέξη αυτή. Γιατί; Εμείς δεν κάναμε καριέρα. Ειδικά τα παιδιά της γενιάς μου που ασχοληθήκαμε με τη μουσική, αυτό ξεκίνησε σαν χόμπι και κατέληξε σε εισαγωγικά να γίνει δουλειά. Αλλά δουλειά δεν έγινε ποτέ. Οπότε δεν ταιριάζει η λέξη καριέρα. Εγώ θα το έλεγα πορεία. Ξέρεις, δεν θυμάμαι πώς έγινε. Έχεις ακούσει αυτό που λένε "κάνε αυτό που αγαπάς και δεν θα δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου"; Κάτι τέτοιο έγινε και με μένα.

Δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα καταφέρω αυτό το πράγμα, ότι θα κάνουμε μεγάλες συναυλίες… Και ήρθε αργά. Δεν έγινε στα 22 μου, έγινε στα 35. Ήρθε μόνο του. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κάθε χρόνο, από τότε που ξεκίνησα, έκανα κάτι. Έκανα ένα βήμα παραπάνω, πήγαινε καλά, μου άρεσε η μουσική που άκουγα και που έφτιαχνα. Δεν μπορώ να πω ότι δούλεψα σκληρά στη μουσική, δεν μου αρέσει κι ο όρος πάνω στη μουσική. Τι σημαίνει "δουλεύω σκληρά"; Υπάρχει ένα ταλέντο, υπάρχουν άνθρωποι γύρω σου που σε βοηθάνε, και συνεχίζεις.

Δεν θα σου πω ότι δούλεψα σκληρά. Γιατί υπάρχουν διαστήματα που δεν κάνω μουσική. Θα μπορούσα να έχω κάνει πολύ περισσότερα, αλλά δεν τα έκανα γιατί ακόμα, παρότι δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα, εγώ τη μουσική τη βλέπω σαν το χόμπι μου. Και θέλω να μείνει έτσι. Δεν θέλω να αλλάξει και πολύ αυτό. Γιατί όταν υπήρξαν στιγμές που έπρεπε να το δω αλλιώς, εκεί κατάλαβα ότι δεν μου άρεσε».