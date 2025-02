Σάμροκ Ρόβερς: Το καμάρι της Ιρλανδίας γράφει ιστορία με ήρωα έναν 16χρονο

Η Σάμροκ Ρόβερς κληρώθηκε απέναντι στη νορβηγική Μόλντε για την Knock Out Phase του Conference League. Αμέσως στους Ιρλανδούς ήρθαν οι αναμνήσεις από την προηγούμενη συμμετοχή τους στους ομίλους της διοργάνωσης, τη σεζόν 2022-23, όταν έχασαν χωρίς μεγάλη αντίσταση και τα δύο παιχνίδια (0-2 στο Δουβλίνο, 3-0 στη Νορβηγία).

Οι Ρόβερς ήταν το αουτσάιντερ σε αυτή τη μονομαχία αλλά πήραν την εκδίκηση τους με ένα επικό διπλό (0-1), την πρώτη τους νίκη σε νοκ άουτ αναμέτρηση στην παρθενική τους απόπειρα! Σκόρερ του τέρματος ήταν ο Μάικλ Νούναν ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου που έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα ως βασικός σε ευρωπαϊκό παιχνίδι! Ο Ιρλανδός… «Γιαμάλ», αποκτήθηκε από τη Σάμροκ μόλις ένα μήνα πριν από την Σεντ Πάτρικς, είχε 5 επαγγελματικές συμμετοχές όλες κι όλες αλλά πρόκειται για ένα φοβερό ταλέντο που στην Ιρλανδία ελπίζουν να αφήσει εποχή! Αξίζει να σημειωθεί πως πριν αποκτηθεί από τη Σάμροκ, είχε περάσει δοκιμαστικό από τη Μάντσεστερ Σίτι! Ο προπονητής των Ρόβερς έχει αναφέρει πως πρόκειται για «έναν προσγειωμένο νεαρό που ζει, αναπνέει και… κοιμάται για το ποδόσφαιρο»!

Ο Νούναν έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα στο 57’ της αναμέτρησης και έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία του Conference League σε ηλικία 16 ετών και 197 ημερών! Μάλιστα, είναι ο δεύτερος νεότερος σε διοργανώσεις UEFA γενικά, πίσω μόνο από τον Γκανέζο, Λάμπτεϊ της Άντερλεχτ!

Την επόμενη μέρα, του Αγίου Βαλεντίνου, πήγε κανονικά στο σχολείο παρά το γεγονός πως η ομάδα επέστρεψε από τη Νορβηγία αργά το βράδυ! Για του λόγου το αληθές, η μητέρα του έσπευσε να ανεβάσει τα… πειστήρια στο Χ:

And back to school he goes ... @ShamrockRovers @LeagueofIreland @PremSportsIRL pic.twitter.com/T8fL6SN46b