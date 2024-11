Χάιντενχαϊμ: «Βασίλισσα» του... late drama με τον ίδιο προπονητή εδώ και 17 χρόνια!

Φρανκ Σμιτ: Ο τραπεζικός που θα αναλαμβανε προπονητής για 2 εβδομάδες αλλά έμεινε για μια ζωή

Η ιστορία του Φρανκ Σμιτ είναι από αυτές που και να θες να γράψεις ένα φανταστικό σενάριο γι’ αυτή δεν θα μπορούσες να τη διηγηθείς καλύτερα από την ίδια τη ζωή. Γεννημένος στο Χάιντενχαϊμ, ο Σμιτ δεν έτυχε να παίξει για την ομάδα της γενέτειρας του παρά μόνο στο τελευταίο κομμάτι της καριέρας του (2003-2007) πριν αποσυρθεί για να ξεκινήσει την προπονητική. Αλλά αφότου ήρθε, δεν έφυγε ποτέ! «Ούτε μια φορά σε αυτά τα 17 χρόνια δεν έχω σκεφτεί να φύγω από την Χάιντενχαϊμ, οι άλλοι σύλλογοι το ξέρουν και δεν μου τηλεφωνούν καν» δήλωσε πρόσφατα στο Transfermarkt!

H καριέρα του σαν ποδοσφαιριστής ήταν μάλλον μέτρια. Ένας υψηλόσωμος (1,90μ.) κεντρικός αμυντικός, που έπαιζε συχνά και λίμπερο και που δεν κατάφερε ποτέ να αγωνιστεί στην Bundesliga. Ακόμα κι όταν μετακόμισε στην Αυστρία για δύο χρονιές, ήταν για ομάδες 2ης κατηγορίας. Συνδέθηκε κυρίως με την Αλεμάνια Άαχεν, όπου αγωνίστηκε για 5 σεζόν και φυσικά τη Χάιντενχαϊμ, που πέρασε τα τελευταία τέσσερα χρόνια της καριέρας του ως αρχηγός της.

To σωτήριο -για τη Χάιντενχαϊμ- έτος 2007, o Σμιτ κρέμασε τα παπούτσια του μόλις στα 33, χωρίς να έχει σκοπό να αφοσιωθεί στην προπονητική ή να μείνει στο χώρο του ποδοσφαίρου γενικότερα! Αντίθετα, σκεφτόταν να εργαστεί ως τραπεζικός υπάλληλος, επάγγελμα για το οποίο είχε λάβει εκπαίδευση τα χρόνια που αγωνιζόταν ως ποδοσφαιριστής!

Ωστόσο, εκείνος ο Σεπτέμβριος του 2007 θα αποδεικνυόταν κομβικός τόσο για το δικό του εργασιακό μέλλον όσο και το μέλλον της Χάιντενχαϊμ γενικότερα. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το ποδοσφαιρικό τμήμα είχε αποφασίσει να αποσπαστεί από τον πολυαθλητικο σύλλογο της πόλης και να αποκτήσει νέο όνομα. Στόχος ήταν να μπορέσει να διαχειριστεί αυτόνομα τα οικονομικά του εισερχόμενο σε μια νέα, πιο επαγγελματική εποχή.

Στον Σμιτ ζητήθηκε να παραμείνει στο σύλλογο σαν βοηθός του προπονητή Ντίτερ Μερκλ, περισσότερο σαν συνδετικός κρίκος με τους μέχρι πρόσφατα συμπαίκτες του. Μετά από μόλις 6 αγωνιστικές η κακή πορεία της ομάδας έφερε το διαζύγιο με τον Μερκλ. Η διοίκηση έδωσε προσωρινά τα ηνία στον Σμιτ για δύο εβδομάδες μέχρι να βρει αντικαταστάτη, μάλιστα ο ίδιος κανόνισε μέχρι και συνέντευξη ενός προπονητή! Τελικά, οι δύο εβδομάδες έγιναν... 17 χρόνια. Ο Σμιτ ξεκίνησε με δύο στα δύο, η διοίκηση σκέφτηκε ότι αξίζει μια ευκαιρία... and the rest is history! Σήμερα, κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου τεχνικού σε ένα πάγκο στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου!