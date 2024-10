Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές λίγκες και η ένωση παικτών FIFPRO κατέθεσαν στην Επιτροπή της ΕΕ καταγγελία κατά της FIFA για «κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης» σχετικά με το επιβαρυμένο πρόγραμμα.

Το εξαιρετικά επιβαρυμένο καλεντάρι των ομάδων βρίσκεται στο επίκεντρο τους τελευταίους μήνες, με τους ποδοσφαιριστές των ομάδων να κάνουν συνεχώς παράπονα κατηγορώντας τόσο τη FIFA όσο και την UEFA.

Την Δευτέρα (14/10), οι ευρωπαϊκές λίγκες και η ένωση παικτών FIFPRO κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγελία κατά της FIFA, καθώς ισχυρίζονται πως η διοργανώτρια αρχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει καταχραστεί το ρόλο της και «παραβιάζει το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Οι ευρωπαϊκές λίγκες εκπροσωπούν 39 πρωταθλήματα, ενώ στη δράση συμμετέχει και η La Liga, παρότι δεν είναι μέλος.

Όλα αυτά έρχονται λίγες μόνο ημέρες μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να κρίνει παράνομους τους κανόνες της FIFA και τη δικαίωση του Λασανά Ντιαρά στην εν λόγω υπόθεση, με τη FIFA πάντως να δίνει λίγες ώρες πριν τη δική της απάντηση πάνω στο θέμα.

Today in Brussels, representatives from @EuropeanLeagues, #FIFPRO Europe, and @LaLiga detailed their complaint against #FIFA and its International Match Calendar.

They highlighted #FIFA's conflict of interest as both competition organiser and governing body, as well as the… pic.twitter.com/3UjPzHAzZ7