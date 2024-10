Η Ένωση Παικτών (FIFPRO) και η UEFA συμφώνησαν, ώστε οι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν περισσότερη φωνή στις αποφάσεις της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας.

Δείγματα... λευκού καπνού ανάμεσα στη FIFPRO και την UEFA λίγο καιρό μετά την καταγγελία της πρώτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωστοποίησαν οι δύο πλευρές, υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας που θα δώσει στην Ένωση Παικτών θέση στην Εκτελεστική Επιτροπή της ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, αρχής γενομένης από τον Μάιο του 2025.

#FIFPRO Europe and @UEFA have signed a memorandum of understanding that includes important measures to increase the voice of players in European football governance.