Αταλάντα - Λεβερκούζεν: Δύο... ομαδάρες, δύο ιστορικές ευκαιρίες και μια κούπα

Μπορεί το ζευγάρι Αταλάντα - Μπάγερ Λεβερκούζεν να μην είναι το πιο «εμπορικό» για ευρωπαϊκό τελικό, όμως σίγουρα είναι πολύ... ποδοσφαιρικό! Μπορεί να μην έχει τη λάμψη που θα είχε μια ενδεχόμενη διασταύρωση ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μίλαν που ήταν τα φαβορί όταν ξεκαθάρισαν τα brackets των νοκ άουτ, όμως το γήπεδο... μίλησε!

Η Αταλάντα σκόρπισε τoυς Ρεντς στο «Άνφιλντ» με 3-0 στο τελευταίο εντός έδρας ματς του Γιούργκεν Κλοπ στην Ευρώπη, ενώ για τη Λεβερκούζεν τα λέει όλα η πορεία της. Μπορεί η Ρόμα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι να απέκλεισε τη Μίλαν με δυο νίκες, όμως όταν βρήκε απέναντι της την ομαδάρα του Τσάμπι Αλόνσο που έχει ξεχάσει να... χάνει όλα τελείωσαν.

