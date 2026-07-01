Παναθηναϊκός ΑΟ: Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος

Με επιστολή του προς την Σκοπευτική Ομοσπονδία ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για την μη συμπερίληψη της αθλήτριας, Μιχελάκη Εμμανουέλας στη σύνθεση της Εθνικής Ομάδας.

Αναλυτικά η επιστολή του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου έχει ως εξής:

«Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορηθήκαμε, ότι η αθλήτρια του Συλλόγου, Μιχελάκη Εμμανουέλα δεν περιλαμβάνεται στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας, ενώ πληροί αποδεδειγμένα όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής. Παράλληλα, αποτελεί ήδη μέλος της Εθνικής Ομάδας Α-Γ-Ε-Ν από το 2024.

Η μη συμπερίληψη της αθλήτριας στην αποστολή δεν συνάδει με τα αντικειμενικά, δημοσιευμένα και δεσμευτικά κριτήρια επιλογής που έχει θεσπίσει η ίδια η Ομοσπονδία, επομένως ο Σύλλογος ζητάει :

1. Την άμεση αναθεώρηση και διόρθωση της απόφασης συγκρότησης της Εθνικής Αποστολής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-23 2026, με την ένταξη της αθλήτριας Μιχελάκη Εμμανουέλας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες εγκυκλίους και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής.

2. Τη χορήγηση αντιγράφου του τελευταίου πρακτικού της Επιτροπής Σταθερού Στόχου, με το οποίο εγκρίθηκε η σύνθεση της Εθνικής Ομάδας, καθώς και κάθε σχετικής εισήγησης, γνωμοδότησης ή απόφασης που λήφθηκε κατά τη διαδικασία επιλογής, προκειμένου να λάβουμε πλήρη γνώση της αιτιολογίας που οδήγησε στον αποκλεισμό της αθλήτριάς μας.

3. Τη χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών της Επιτροπής Σταθερού Στόχου, από τα οποία προκύπτει η απόφαση ορισμού Αγώνων Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας στις 05-06.07.2026 αποκλειστικά για τα αγωνίσματα πυροβόλων όπλων και όχι για τα αγωνίσματα αεροβόλων όπλων, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω αγώνες αποτελούν κριτήριο επιλογής αθλητών για τη συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Παρακαλούμε, επιπροσθέτως, να μας γνωστοποιηθεί η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της ανωτέρω διαφοροποίησης, καθώς και το νομικό ή κανονιστικό έρεισμα επί του οποίου στηρίχθηκε η σχετική απόφαση».