Ο Γουάιλντερ λίγο πριν ισοπεδώσει τον Τσισόρα στον «Αγώνα του αιώνα», όπως χαρακτηρίστηκε από τους αναλυτές της πυγμαχίας, του εξέφρασε την... αγάπη του.

Στην Ο2 Arena, το βράδυ του Σαββάτου ο Ντιοντέι Γουάιλντερ ταπείνωσε τον Ντέρεκ Τσισόρα στον «Αγώνα του αιώνα» στο άθλημα της πυγμαχίας, όπως τον αποκάλεσε ο Jeff Powell, ο αναλυτής της Daily Mail.

Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε έτσι καθώς επρόκειτο για τον τελευταίο μεγάλο αγώνα των δύο πυγμάχων και την τελευταία... παράσταση του Τσισόρα στο άθλημα. Ο Γουάιλντερ πριν την έναρξη της μονομαχίας, ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα στο αντίπαλό του. Συγκεκριμένα του είπε «Λυπάμαι, σε αγαπώ», σε μια ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπό του.

Παράλληλα ήταν ένας τρόπος να δείξει την... αγάπη του στο πνεύμα του ανταγωνισμού δύο τεράστιων αθλητών του χώρου. Στη συνέχεια, ο 40χρονος πυγμάχος έστειλε στα σχοινιά τον 42χρονο Τσισόρα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γουάιλντερ συνέχισε τις απανωτές γροθιές καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, που ήταν μονόλογος για τον 40χρονο.