Χαμός στην Αλβανία: Θεατές πλάκωσαν Κολομβιανό πυγμάχο που χτύπησε τραυματισμένο συμπατριώτη τους (vid)

Ο Placido Ramirez εκμεταλλεύτηκε το σήμα του διαιτητή και χτύπησε τον Denis Nurja ενώ κούτσαινε, με αποτέλεσμα να εισβάλουν θεατές στο ρινγκ.

Ροντέο έγινε ο προχθεσινός αγώνας του Αλβανού Denis Nurja και του Κολομβιανού Placido Ramirez, στο ολυμπιακό πάρκο «Feti Borova» στα Τίρανα.

Κατά την διάρκεια του λοιπόν, ο πρώτος έδειξε να τραυματίζεται στο πόδι και να πηγαίνει κουτσένοντας προς την γωνία, προκειμένου να λάβει ιατρική βοήθεια. Ο διαιτητής όμως δεν έχει προσέξει το πρόβλημα που έχει, με αποτέλεσμα να κάνει το σήμα προκειμένου να συνεχιστεί ο αγώνας.

Κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλός του, ο οποίος με ένα αριστερό κροσέ, τον έριξε knock down, καθώς ο Denis Nurja δεν περίμενε κάποιο χτύπημα. Αυτό ήταν... Το κοινό εξερράγη, με κάποιους να ανεβαίνουν στο ρινγκ και να εξαπολύουν επίθεση στον Κολομβιανό.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο, εκτός από τα αντικείμενα που έπεσαν στο ρινγκ, κάποιοι μπήκαν μέσα σε αυτό και άρχισαν να χτυπούν τον Placido Ramirez με μπουνιές και κλωτσιές, με τον Denis Nurja να προσπαθεί να τον προστατέψει.

Ο αγώνας διεκόπη οριστικά χωρίς νικητή.

Boxing in Albania be like: You hit me... We hit you 🤣🤣 pic.twitter.com/HP2LaxIePM