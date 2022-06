Καμπόσος σε Χάνεϊ: «Εκανες αυτό που έπρεπε, θα επιστρέψω»

Ο Τζορτζ Καμπόσος ηττήθηκε από τον Χάνεϊ και δεν δίστασε να συγχαρεί τον άνθρωπο που του πήρε τις ζώνες από τη μέση.

Μπροστά σε περίπου 40.000 θερμούς οπαδούς του, μεταξύ των οποίων οι περισσότεροι ήταν Ελληνες ομογενείς, ο Τζορτζ Καμπόσος δεν κατάφερε να νικήσει τον Χάνεϊ και γνώρισε την πρώτη ήττα στην καριέρα του. Ο ομογενής πρωταθλητής ωστόσο συνεχάρη τον αντίπαλό του.



Το μήνυμα του Καμπόσου:

«Τόλμησε να γίνει σπουδαίος και βγήκε έξω κυνηγώντας την κληρονομιά. Χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει ανταμοιβή. Πάντα κυνηγούσε τις πιο δύσκολες προκλήσεις! Συγχαρητήρια στον νέο πρωταθλητή Ντέβιν Χάνεϊ που έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις, απόλυτος σεβασμός φίλε. Θα επιστρέψω. Για την αγάπη στην πυγμαχία».



Dared to be great and fell short today chasing legacy. Without risk there is no reward. Always chased the hardest challenges! Congrats to the new champ @Realdevinhaney you did what you had to do, full respect mate. I’ll be back 🥊 For the love of boxing 🇬🇷🇦🇺