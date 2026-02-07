Ιβάνοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας»

Τα στοιχεία που έκανε σωστά ο Ολυμπιακός και του έδωσε τη νίκη ανέφερε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βίρτους με 109-77 στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς μίλησε στη συνέντευξη τύπου και μεταξύ άλλων σχολίασε τη νίκη των «ερυθρολεύκων», ενώ αναφέρθηκε και στις ομάδες που έχουν πλεονέκτημα στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, έπαιξε πραγματικά καλά. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες της λίγκας. Έπαιξαν γρήγορο μπάσκετ, ήταν φανταστικοί. Εμείς παίξαμε καλά και είμασταν ανταγωνιστικοί μόνο για ένα δεκάλεπτο και στην συνέχεια δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε τον ρυθμό».

Για το ποιες ομάδες έχουν το πλεονέκτημα στη σεζόν: Αυτές που έκαναν αλλαγές μέσα στη σεζόν ή αυτές που έχουν τους ίδιους παίκτες από την αρχή της σεζόν; «Η χημεία παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Όσοι περισσότεροι παίκτες είναι μαζί από την αρχή της σεζόν τόσο το καλύτερο. Από την άλλη πλευρά αν θες να προσθέσεις ποιότητα, πρέπει να προσθέσεις ποιότητα. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο δεύτερος τρόπος είναι να ρισκάρεις και να προσθέσεις ένα παίκτη στο ρόστερ σου και να περιμένεις να δείξει πράγματα».