Canelo Alvarez: Ισοπέδωσε τον Calb Plant και έγραψε ιστορία (vid)

Ο Canelo Alvarez έβγαλε νοκ-άουτ τον Caleb Plant και έγραψε ιστορία ως ο πρώτος αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής στην κατηγορία super-μεσαίων βαρών της πυγμαχίας!

Ασταμάτητος! Τρομακτικός!

Ο Canelo Alvarez, χτυπούσε αλύπητα τον Caleb Plant για 10 γύρους. Στον 11ο όμως κατάφερε να τον ρίξει και να τον τελειώσει με νοκ άουτ!

O 31χρονος Μεξικανός μ' αυτήν τη νίκη στην MGM Grand Garden Arena της Νεβάδα, έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος αδιαμφισβήτητος πρωταθλητής της super middleweight κατηγορίας, ενώ πλέον είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες.

Αυτή ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη του, μετά την ισοπαλία που είχε με τον Gennady Golovkin το 2017, ενώ παραμένει αήττητος από το 2013 όταν και ηττήθηκε από τον Floyd Mayweather.

Το ρεκόρ του αυτήν τη στιγμή είναι 57 νίκες (οι 18 του έδωσαν παγκόσμιο τίτλο), 2 ισοπαλίες και μόλις 1 ήττα!

