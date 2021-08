Ο εγγονός του Μοχάμεντ Αλι, Νίκο, ξεκίνησε την καριέρα του βγάζοντας νοκ άουτ τον αντίπαλό του (vid)

Ο 21χρονος Νίκο Αλι Ουόλς ξεκίνησε την καριέρα του στην πυγμαχία βγάζοντας νοκ άουτ τον αντίπαλό του σε 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα!

Φαίνεται πως στην πυγμαχία τα γονίδια παίζουν σημαντικό ρόλο. Και αν λάβουμε υπόψιν το πως ξεκίνησε την καριέρα του στο άθλημα ο εγγονός του Μοχάμεντ Αλι, τότε ίσως δούμε σπουδαία πράγματα από αυτόν.

Ο 21χρονος Νίκο Αλι Ουόλς, γιος του Ρόμπερτ Ουόλς και της Ρασίντα Αλι Ουόλς, κόρης του Μοχάμεντ Αλι, έδωσε τον πρώτο αγώνα της καριέρας του απέναντι στον Τζόρνταν Ουίκς και τον έβγαλε νοκ άουτ σε ένα λεπτό και 49 δευτερόλεπτα!

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY