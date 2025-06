Η επική πρόκριση στο Μουντιάλ εκτός από μπόνους είχε και μια εντυπωσιακή έκπληξη για τους παίκτες του Ουζμπεκιστάν!

Το Ουζμπεκιστάν έγραψε ιστορία, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του προκρίθηκε στο Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό. Οι Ουζμπέκοι πανηγύρισαν μια απίθανη επιτυχία και κόντρα στο Κατάρ (3-0) αποθεώθηκαν από χιλιάδες οπαδούς. Ωστόσο, εκτός από το ζεστό χειροκρότημα, αποχώρησαν από το «Bunyodkor Stadium» της Τασκένδης και με ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Εκτός από τα χρήματα, ο Πρόεδρος της χώρας, Σαβκάτ Μιρζιγιάγιεφ τους έκανε αυτό το υπέροχο δώρο, ως δείγμα ευγνωμοσύνης για τον ιστορικό θρίαμβο. Μάλιστα, τα μαύρα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα έξω από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, με τον κόσμο να αποθεώνει τους ποδοσφαιριστές.

A new car is driven into Bunyodkor Stadium in Tashkent on Tuesday.



Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev honored the national football side with a car for each player after the team qualified for 2026 FIFA World Cup.



Pic: Maxim Shemetov/Reuters@theafcdotcom pic.twitter.com/7bR4e686Of