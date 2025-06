Ακόμη τρείς χώρες εξασφάλισαν την συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ακόμη τρεις χώρες εξασφάλισαν χθες την συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μέσω της προκριματικής διαδικασίας.

Σε περίπου ένα χρόνο ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στην Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό). Όπως είναι φυσικό όλο και περισσότερες χώρες σφραγίζουν σιγά σιγά το εισιτήριο τους για την διοργάνωση, στην οποία για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 48 χώρες.

Πιο συγκεκριμένα πέρα από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, στο Μουντιάλ του 26 θα συμμετάσχουν 16 χώρες από την Ευρώπη, 8 χώρες από την Ασιατική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, 9 από την Αφρικάνικη, 6 από την ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής, 3 από της Κεντρικής Αμερικής, 1 από την ομοσπονδία της Ωκεανίας καθώς και άλλες δύο χώρες που θα προκριθούν από τα διεθνή playoffs.

Μέχρι στιγμής λοιπόν, πέρα από τις τρείς φιλοξενούμενες χώρες έχουν προκριθεί ακόμη η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, το Ιράν, η Αργεντινή, αλλά και το Ουζμπεκιστάν, η Ιορδανία και η Νότια Κορέα, οι οποίες σφράγισαν το εισιτήριο του εχθές. Μάλιστα για το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία θα είναι η πρώτη φορά που προκρίνονται στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ για την Νότια Κορέα θα είναι η 12 και η 11η στη σειρά (η τελευταία φορά που δε κατάφερε να προκριθεί ήταν το 1982).

Από την Ευρώπη δεν έχει προκριθεί ακόμη κάποια χώρα, καθώς πολλές χώρες δε έχουν ξεκινήσει ακόμη τους προκριματικούς τους αγώνες, εξαιτίας των υποχρεώσεων τους στο τουρνουά του Nations League.