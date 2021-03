bwin – Ενισχυμένες αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα για κάθε φάση του αγώνα Παναθηναϊκός - Μπασκόνια. |21+

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να ηρεμήσει μετά το τεράστιο λάθος των διαιτητών στο τελευταίο λεπτό της ισόπαλης (2-2) αναμέτρησης της Πορτογαλίας με την Σερβία.

Έχοντας δει το καθαρό γκολ του να μη μετράει διότι δεν υπάρχει VAR και ο διαιτητής με τους βοηθούς του δεν κατάλαβαν ότι η μπάλα πέρασε την γραμμή, ο CR7 εξοργίστηκε, έκανε λόγο για λάθος εις βάρος ενός ολόκληρου έθνους και πέταξε το περιβραχιόνιό του.

Αυτή η κίνηση δεν «χτύπησε» καθόλου καλά στους Πορτογάλους, με τον Φερνάντο Σάντος όμως να δηλώνει: «Κρατάει κανονικά το περιβραχιόνιο ο Κριστιάνο. Δεν ήταν κάτι που να αποτέλεσε προσβολή προς εμένα, τους συμπαίκτες του, το έθνος ή την Ομοσπονδία.

Τότε θα το σκεφτόμασταν διαφορετικά. Ήταν μια στιγμή εκνευρισμού και μεγάλης έντασης για ό,τι είχε συμβεί. Ήταν ο εκνευρισμός ενός αθλητή που θέλει να κερδίζει και δίνει τα πάντα. Και ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το λάθος του. Δεν χρειάζεται ν' απολογηθεί».

"His was a moment, like all of us we have had, that he regretted. I think this issue is over. He is going to remain as the captain."

Portugal manager Fernando Santos says there will be no punishment for Cristiano Ronaldo for throwing his captain armband to the ground pic.twitter.com/mTQ8WSrdLb

— Football Daily (@footballdaily) March 30, 2021