Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών και το μονοπάτι της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, το αναλυτικό πρόγραμμα και το σύστημα διεξαγωγής.

Το τουρνουά πόλο γυναικών ανοίγει την Παρασκευή (11/2) το πρόγραμμα στο 22ο παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου της Σιγκαπούρης, μαζί και η εθνική ομάδα πόλο γυναικών ξεκινά την προσπάθεια διάκρισης.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αγωνίζεται στον Γ' Όμιλο και ο αγώνας κόντρα στη δευτεραθλήτρια κόσμου Ουγγαρία, είναι και το ντέρμπι της 1ης αγωνιστικής.

Οι ΗΠΑ με οκτώ χρυσά μετάλλια (έχει επίσης ένα ασημένιο και δύο χάλκινα) είναι η πιο επιτυχημένη χώρα στα παγκόσμια πρωταθλήματα, που για τις γυναίκες άρχισαν στη Μαδρίτη το 1986.

Τρεις παίκτριες από τις ΗΠΑ είναι κι αυτές που έχουν κατακτήσει τα περισσότερα χρυσά μετάλλια: Οι Ράσελ Φάταλ, Μάντι Μούσελμαν και Μάγκι Στέφενς έχουν στεφθεί πρωταθλήτριες κόσμου από πέντε φορές!

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει ένα και΄... καλό μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα, το χρυσό στη Σαγκάη το 2011, που ήρθε με έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ανάλογο επίτευγμα, δηλαδή το απόλυτο, έχουν να επιδείξουν έξι φορές οι ΗΠΑ, δύο η Ολλανδία κι από μία η Αυστραλία (ήταν η πρώτη παγκόσμια πρωταθλήτρια) και η Ουγγαρία.

1η αγωνιστική Παρασκευή 11 Ιουλίου

