O Ολυμπιακός με 30άρα στα προημιτελικά του Κυπέλλου ανδρών
Ο Ολυμπιακός έκανε έναν απογευματινό περίπατο με αντίπαλο τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, επικρατώντας με 30-4 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, στο ξεκίνημα της πορείας υπεράσπισης του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στα προημιτελικά, όπου ως φιλοξενούμενοι θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός.
Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 7-0, 7-2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 3, Λυκούδης 3, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 2, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 6, Μάρκογλου
ΟΦΘ: Τσακίρης, Βασιλούδης, Φουρναράκης, Ν, Προσινικλής 2, Γιώρτσιος, Νάνος, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Π. Προσινικλής, Πρωιμάκης, Σάλεχ, Στάθης, Μαυραγάνης, Σταματάκης
To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου
Πρώτη φάση
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
- ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης 7-20
- Γλυφάδα - ΝΟ Χίου 13-12 πέν.
- Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 24-2
- Ολυμπιακός - ΟΦΘ 30-4
- 20:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός Π. - Πανιώνιος (2)
- 21:30 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3)
- 21:30 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7)
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026
- 9.Γλυφάδα - Νικητής 2
- 10.Νικητής 3- Βουλιαγμένη
- 11.ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης
- 12.Νικητής 7 - Ολυμπιακός
Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026
Ημιτελικοί
- Νικητής 9 - Νικητής 10
- Νικητής 11- Νικητής 12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.