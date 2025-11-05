Ο Ολυμπιακός με χαρακτηριστική άνεση νίκησε τον ΟΦΘ με 30-4 στον Πειραιά και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός έκανε έναν απογευματινό περίπατο με αντίπαλο τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, επικρατώντας με 30-4 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, στο ξεκίνημα της πορείας υπεράσπισης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στα προημιτελικά, όπου ως φιλοξενούμενοι θα παίξουν με τον νικητή της αναμέτρησης ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 7-0, 7-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 3, Λυκούδης 3, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζαλάνκι 2, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 2, Αραπίδης, Πούρος 6, Μάρκογλου

ΟΦΘ: Τσακίρης, Βασιλούδης, Φουρναράκης, Ν, Προσινικλής 2, Γιώρτσιος, Νάνος, Ιωσήφ 2, Παυλίδης, Δημητριάδης, Π. Προσινικλής, Πρωιμάκης, Σάλεχ, Στάθης, Μαυραγάνης, Σταματάκης

To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου

Πρώτη φάση

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης 7-20

7-20 Γλυφάδα - ΝΟ Χίου 13-12 πέν.

- ΝΟ Χίου 13-12 πέν. Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 24-2

- ΝΟ Πατρών 24-2 Ολυμπιακός - ΟΦΘ 30-4

ΟΦΘ 30-4 20:30 Κολ. Πειραιά Εθνικός Π. - Πανιώνιος (2)

21:30 Κολ. Σεράφειο Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο (3)

21:30 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός (7)

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026

9.Γλυφάδα - Νικητής 2

10.Νικητής 3- Βουλιαγμένη

11.ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης

12.Νικητής 7 - Ολυμπιακός

Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026

Ημιτελικοί