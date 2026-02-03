Τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Χάρης Παυλίδης μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Ουγγαρία, στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Η εθνική ομάδα έκανε υπερπροσπάθεια, οι διεθνείς παίκτριες είχαν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν απέναντι στην Ουγγαρία, όμως η πρόκριση στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ, χάθηκε στα πέναλτι.

Παρά την πίκρα με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης, απένειμε τα εύσημα στις παίκτριες.

«Θεωρώ ότι τα παιδιά έπαιξαν με ψυχή, η άμυνα, ο παίκτης λιγότερο, η τερματοφύλακας, όλα πήγαν πολύ καλά, στην επίθεση κοιτάξαμε να βρούμε γκολ από διαφορετικές παίκτριες. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε μικρό rotation κι αυτό έφερε κούραση και λάθη» είπε αρχικά ο Χάρης Παυλίδης.

Παράλληλα, εξέφρασε τις σκέψεις του, με αφορμή τη δεύτερη ευκαιρία που θα έχει η εθνική ομάδα στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο.

«Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που έπαιξαν τα κορίτσια, είναι σημαντικό να μη φύγουμε με άδεια τα χέρια, από εκεί και πέρα εγώ σαν χαρακτήρας κι αυτό θέλω να δώσω στις παίκτριες, είναι ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για τα μεγάλα και τα δύσκολα, δεν υποτιμώ το χάλκινο μετάλλιο, αλλά ήθελα κάτι καλύτερο».