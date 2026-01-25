Ζερδεβάς: «Είμαστε φτιαγμένοι για να πάρουμε το χρυσό κάποια στιγμή»

Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Μάνου Ζερδεβά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Μάνος Ζερδεβάς φύλαγε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκό πρωταθλήματος του Βελιγραδίου κι απέναντι στους Ιταλούς ο διεθνής τερματοφύλακας 11 αποκρούσεις σε 16 εντός εστίας σουτ (68,8%).

Ο Μάνος Ζερδεβάς δήλωσε μετά τον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο: «Δεν στέκομαι ποτέ στην ατoμική απόδοση, ήταν ομαδική προσπάθεια, δείξαμε πόσο θέλαμε αυτό το μετάλλιο, μας στεναχώρησε η ήττα από τους Ούγγρους, όμως το αφήσαμε πίσω και σήμερα από την πρώτη στιγμή φάνηκε πόσο θέλαμε αυτό το μετάλλιο.

Είμαι χαρούμενος που δεν φεύγουμε με άδεια χέρια, όμως αυτή η ομάδα θα τα καταφέρει κάποια στιγμή να φθάσει στο ψηλότερο βάθρο. Πιστεύουμε πάρα πολύ στις δυνατότητές μας, καθημερινά επεξεργαζόμαστε στο μυαλό μας τι μπορούμε να κάνουμε.

Σε εμένα αυτό το ευρωπαϊκό αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση, καταλαβαίνουμε πόσο καλή είναι αυτή η ομάδα όταν κατακτά χάλκινο και δεν είναι χαρούμενη, είμαστε φτιαγμένοι για να πάρουμε το χρυσό κάποια στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είμαστε και άπληστοι, ένα μετάλλιο είναι ένα μετάλλιο, είναι το πρώτο σε ευρωπαϊκό».