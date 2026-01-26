Η Ελλάδα κάνει πρεμιέρα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών με τη Σλοβακία στο Φούνταλ της Πορτογαλίας, όπου γεννήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η εθνική ομάδα πόλο γυναικών έξι μήνες μετά τον θρίαμβό της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, μπαίνει στη μάχη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η διοργάνωση ξεκινά τη Δευτέρα (25/1) και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στον τόπο που γεννήθηκε κι έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας.

Εκεί στον Ατλαντικό Ωκεανού η εθνική ομάδα φιλοδοξεί να φθάσει και στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς στις 19 προηγούμενες συμμετοχές της έχει να επιδείξει τέσσερα ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και ένα χάλκινο, το 2024 στο Αϊντχόφεν που συνδυάστηκε με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Με πέντε αλλαγές από τη Σιγκαπούρη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης θα παρουσιάσει μια ανανεωμένη εθνική ομάδα, καθώς προχώρησε σε πέντε αλλαγές,

Στις γνωστές απουσίες της Αθηνάς Γιαννοπούλου (τραυματίας) και των Στεφανίας Σάντα και Νεφέλης Κρασσά (αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας), εκτός της 15άδας έμεινε η δεύτερη τερματοφύλακας, Αλεξία Τζούρκα και η φουνταριστή Ντένια Κουρέτα.

Από τις πέντε προσθήκες, μόνο η Ελευθερία Φουντωτού έχει μετάσχει στο παρελθόν σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, το 2023, ενώ ήταν μέλος της ομάδας και στην τελική φάση του World Cup τον περσινό Απρίλιο, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ντεμπούτο θα κάνουν η Ελένη Γρηγοροπούλου, η τερματοφύλακας Ευαγγελία Καρύτσα, η 17χρονη Ανδρονίκη Καραγιάννη και η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Πρεμιέρα με Σλοβακία, ανοικτός δρόμος για τα ημιτελικά

Η εθνική ομάδα στην πρεμιέρα της θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (16/1, 12:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) το ανίσχυρος εθνικό συγκρότημα της Σλοβακίας

Η κλήρωση της εθνικής ομάδας ανοίγει διάπλατα τον δρόμο προς τα ημιτελικά. Σε σχέση με το τουρνουά των ανδρών του Βελιγραδίου, στις γυναίκες από την πρώτη φάση των ομίλων προκρίνονται δύο ομάδες, αντί τριών. Αυτό σημαίνει πως στη β' φάση των ομίλων θα γίνει μια αγωνιστική λιγότερη.

Η εθνική ομάδα στην πρώτη φάση των ομίλων θα παίξει με τη Γαλλία, που ήταν 6η πριν από δύο χρόνια στο Αϊντχόφεν, τη Γερμανία (11η) και τη Σλοβακία (15η) κι αναμένεται χωρίς προβλήματα να πετύχει τρεις νίκες.

Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα συνεχίσουν στη β' φάση των ομίλων. Οι ομάδες που θα πάρουν την 3η και την 4η θέση στους ομίλους της πρώτης φάσης θα παίξουν για τις θέσεις 9-16.

Ο όμιλος της Ελλάδας στην επόμενη φάση θα διασταυρωθεί με τον Γ' όμιλο, για θα δημιουργηθεί ο Ε' όμιλος και η εθνική ομάδα θα δώσει δύο παιχνίδια, με την πρώτη του ομίλου (Ιταλία) και τη 2η (μία εκ των Κροατίας, Σερβίας, Τουρκίας).

Που σημαίνει πως το πρώτο σοβαρό τεστ θα είναι με την Ιταλία, που κάνει τη δική της προσπάθεια να δημιουργήσει ξανά ένα ισχυρό σύνολο.

Αντίστοιχα οι δύο πρώτες ομάδες του Β' και Δ' Ομίλου θα δημιουργήσουν τον Στ' Όμιλο, εδώ θα υπάρξουν τρία ισχυρά ονόματα, η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία, η φιναλίστ Ισπανία και η Ουγγαρία, που σημαίνει πως μια θα βρεθεί εκτός ημιτελικών.

Στη β' φάση των ομίλων οι δύο πρώτες θα βρεθούν στα ημιτελικά την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ενώ οι αγώνες των μεταλλίων θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.



Οι όμιλοι του ευρωπαϊκού

Α'

Γαλλία

Γερμανία

Ελλάδα

Σλοβακία 1

Β'

Ισπανία

Ουγγαρία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Γ'

Κροατία

Ιταλία

Σερβία

Τουρκία

Δ'

Μ. Βρετανία

Ισραήλ

Ολλανδία

Ελβετία

Το πρόγραμμα στον όμιλο της Ελλάδας

Δευτέρα 26/1

12:30 Ελλάδα - Σλοβακία

14:15 Γαλλία - Γερμανία

Τρίτη 27/1

12:30 Γερμανία-Σλοβακία

19:00 Ελλάδα-Γαλλία

Πέμπτη 29/1

15:45 Ελλάδα-Γερμανία

20:45 Γαλλία - Σλοβακία

To πρόγραμμα της πρεμιέρας

Δευτέρα 26/1

11:00 Ελβετία - Ισραήλ (Δ' Όμιλος)

12:30 Ελλάδα - Σλοβακία (Α' Όμιλος)

14:15 Γαλλία - Γερμανία (Α' Όμιλος)

15:45 Ιταλία - Κροατία (Γ' Όμιλος)

17:30 Σερβία - Τουρκία (Γ' Όμιλος)

19:00 Ουγγαρία - Ισπανία (Β' Όμιλος)

20:45 Ολλανδία -Μ. Βρετανία (Δ' Όμιλος)

23:00 Ρουμανία - Πορτογαλία (Β' Όμιλος)

H σύνθεση της εθνικής ομάδας

Ιωάννα Σταματοπούλου

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 17/6/1998

Θέση: Τερματοφύλακας

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4 (2018, 2020, 2022, 2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Ελευθερία Πλευρίτου

Ομάδα: Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Ημερ. Γέννησης: 23/4/1997

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 6 (2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024),

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 63

Φωτεινή Τριχά

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 26/4/2005

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1 (2022)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 8

Ελένη Γρηγοροπούλου

Ομάδα: ΑΝΟ Γλυφάδας

Ημερ. Γέννησης: 21/5/1999

Θέση: Αμυντικός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Ελευθερία Φουντωτού

Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης

Ημερ. Γέννησης: 10/6/2002

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα:-

Έλενα Ξενάκη

Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης

Ημερ. Γέννησης: 5/7/1997

Θέση: Φουνταριστός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 5 (2016, 2018, 2020, 2022, 2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 63

Ειρήνη Νίνου

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 20/9/2002

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3 (2020, 2022, 2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 26

Μαρία Πάτρα

Ομάδα: Άλιμος

Ημερ. Γέννησης: 17/10/1998

Θέση: Αμυντικός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 3 (2018, 2022, 2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 9

Χριστίνα Σιούτη

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 1/9/2004

Θέση: Αμυντικός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1 (2022)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 4

Βασιλική Πλευρίτου

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 8/6/1998

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2 (2022, 2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 15

Σοφία Τορνάρου

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 23/7/2004

Θέση: Αμυντικός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1 (2024)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 1

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη

Ομάδα: Ολυμπιακός

Ημερ. Γέννησης: 8/1/2001

Θέση: Φουνταριστός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 2 (2020, 2022)

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: 27



Ευαγγελία Καρύτσα

Ομάδα: ΝΟ Βουλιαγμένης

Ημερ. Γέννησης: 5/12/2002

Θέση: Τερματοφύλακας

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Αφροδίτη Μπιτσάκου

Ομάδα: Άλιμος

Ημερ. Γέννησης: 24/1/2011

Θέση: Περιφερειακός

Προηγούμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -

Τέρματα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: -



Ανδρονίκη Καραγιάννη