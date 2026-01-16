Δημοσίευμα... βόμβα είδε το φως της επικαιρότητας στη Μάλτα, το οποίο κάνει λόγο για χειραγώγηση αγώνων από παίκτες της εθνικής ομάδας της χώρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Με το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών να βρίσκεται σε εξέλιξη και να έχει μπει στη δεύτερη φάση του, δημοσίευμα από τη Μάλτα έβαλε... φωτιά στην Εθνική ομάδα της χώρας τους, κάνοντας λόγο για παίκτες της που βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνα.

Η Μάλτα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που λαμβάνει χώρα στο Βελιγράδι, βρισκόταν σε όμιλο με τις Ουγγαρία, Μαυροβούνιο και Γαλλία. Οι Μαλτέζοι μέτρησαν τρεις ήττες στη φάση των ομίλων, ωστόσο όπως αναφέρει η εφημερίδα "Times of Malta" τέσσερις αθλητές θεωρούνται ύποπτοι για το ματς της πρεμιέρας.

Η Εθνική ομάδα της Μάλτας, στην πρεμιέρα, αντιμετώπισε το Μαυροβούνιο χάνοντας με 21-12. Για το εν λόγο ματς, οι τέσσερις παίκτες φαίνεται να στοιχημάτισαν τη διαφορά στο τελικό σκορ και γι' αυτό να ερευνώνται οι ενέργειές τους.

Βέβαια, το ρεπορτάζ δεν σταματάει εκεί καθώς γίνεται ξεκάθαρο πως η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στο επόμενο παιχνίδι της Μάλτας, με αντίπαλο τη Γαλλία, το οποίο έληξε 22-13 υπέρ των «τρικολόρ».

Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Αρχής για την Ακεραιότητα του Αθλητισμού της Μάλτας, η οποία αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες. Ανάλογη στάση κρατά και η Αστυνομία.