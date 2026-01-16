Ο Χάρης Παυλίδης γνωστοποίησε τις 18 αθλήτριες που θα βρίσκονται στη Βουδαπέστη για το τελικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών ενόψει Ευρωπαϊκού...

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, όσον αφορά την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο. Ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις πολίστριες που θα είναι στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στη Βουδαπέστη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε κάνει γνωστό ο ομοσπονδιακός τεχνικός εκτός έμειναν οι δύο Παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, οι οποίες αναμένεται να μην βρεθούν και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.

Πριν την τελική επιλογή της 15άδας η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα κάνει προετοιμασία στην ουγγρική πρωτεύουσα, απ' όπου ο Χάρης Παυλίδης θα πάρει την τελική απόφαση. Στη Βουδαπέστη, η «γαλανόλευκη» θ' αποτελείται από 18 πολίστριες, για κοινή προετοιμασία με τη φιναλίστ του Παγκόσμιου πρωταθλήματος, Ουγγαρία.

Σημειώνεται πως έχει προγραμματιστεί επίσημο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες στις 21 Ιανουαρίου. Η επιστροφή της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί στις 22 Ιανουαρίου, ενώ η αναχώρησή της για το Φούντσαλ αναμένεται στις 25 Ιανουαρίου.

Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη