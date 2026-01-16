Εθνική ομάδα πόλο γυναικών: Οι επιλογές Παυλίδη για τη Βουδαπέστη
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών, όσον αφορά την προετοιμασία της για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο. Ο Χάρης Παυλίδης ανακοίνωσε τις πολίστριες που θα είναι στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας στη Βουδαπέστη.
Πιο συγκεκριμένα, όπως είχε κάνει γνωστό ο ομοσπονδιακός τεχνικός εκτός έμειναν οι δύο Παγκόσμιες πρωταθλήτριες, Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, οι οποίες αναμένεται να μην βρεθούν και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Φούντσαλ από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου.
Πριν την τελική επιλογή της 15άδας η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θα κάνει προετοιμασία στην ουγγρική πρωτεύουσα, απ' όπου ο Χάρης Παυλίδης θα πάρει την τελική απόφαση. Στη Βουδαπέστη, η «γαλανόλευκη» θ' αποτελείται από 18 πολίστριες, για κοινή προετοιμασία με τη φιναλίστ του Παγκόσμιου πρωταθλήματος, Ουγγαρία.
Σημειώνεται πως έχει προγραμματιστεί επίσημο φιλικό ανάμεσα στις δύο ομάδες στις 21 Ιανουαρίου. Η επιστροφή της Ελλάδας έχει προγραμματιστεί στις 22 Ιανουαρίου, ενώ η αναχώρησή της για το Φούντσαλ αναμένεται στις 25 Ιανουαρίου.
Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη
- Άλιμος: Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα
- Γλυφάδα: Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου
- Εθνικός: Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία Ευγενία Τζούρκα
- Βουλιαγμένη: Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού
- Ολυμπιακός: Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά
- Φερεντσβάρος: Ελευθερία Πλευρίτου
