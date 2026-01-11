Βλάχος: «Ο αήττητος θα κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα»

Τι δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος μετά την άνετη επικράτηση της εθνικής ομάδας επί της Γεωργίας με 20-6 στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Μόνο ευχαριστημένος θα μπορούσε να είναι ο τεχνικός της εθνικής ομάδας ανδρών Θοδωρής Βλάχος, μετά την άνετη επικράτηση επί της Γεωργίας με 20-6 στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Ο Βολιώτης προπονητής μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Belgrade Arena, τόνισε: «Η πρεμιέρα πάντα κρύβει εκπλήξεις, αλλά εσύ με την απόδοσή σου μπορείς να ελαχιστοποιήσεις τις πιθανότητες του αντιπάλου σου. Όταν ξεκινάς με 12 λεπτά χωρίς γκολ στην άμυνα, στέλνεις ένα μήνυμα.

Λάθη πάντα γίνονται, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πρώτη μας παρουσία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα»

Στη συνέχεια ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, αναφερόμενος στις δύο αποψινές απουσίες του τιμωρημένου Χαλυβόπουλου και του άρρωστου Παπαναστασίου, είπε: «Το σημαντικό είναι να φθάσουμε όλοι μαζί στο τέλος χωρίς προβλήματα, με αρρώστιες. Τώρα έχουμε τον αγώνα με τη Σλοβενία, που θεωρητικά είναι πιο αδύναμη από τη Γεωργία».

Όταν ρωτήθηκε να σχολιάσει τον νέο τρόπο διεξαγωγής του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, ο Θοδωρής Βλάχος είπε: «Εχει γίνει μόλις η πρώτη αγωνιστική, επομένως θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα κυλήσει για να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Μέχρι τώρα μια ήττα στον όμιλο μπορούσε να μη στοιχίσει, με το νέο σύστημα καλείσαι να νικάς τη νίκη σε κάθε παιχνίδι, ο αήττητος θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα».