Η Κροατία επικράτησε 18-7 της Γεωργίας για τη 2η αγωνιστική στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και πλέον περιμένει την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για τη... μάχη της πρωτιάς.

Η Κροατία δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Γεωργία για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και με νίκη 18-7 περιμένει την Εθνική ομάδα πόλο ανδρών για το ματς της πρωτιάς την Πέμπτη (15/1).

Όπως το ματς με τη Σλοβενία ξεκίνησε αρκετά νωθρά για τους Κροάτες. Απέκτησαν το ελάχιστο προβάδισμα κόντρα στους Γεωργιανούς (2-3), με το οποίο έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο. Η επόμενη περίοδος, όμως, βρήκε το σύνολο του Ίβιτσα Τούτσακ να βελτιώνεται αμυντικά και στην επίθεση να πετάει... φωτιές φτάνοντας στο +5 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (2-7).

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Γεωργιανοί βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα της Κροατίας, ωστόσο το μομέντουμ των τυπικά φιλοξενούμενων είχε κάνει μη αναστρέψιμη την κατάσταση. Οι Κροάτες βρήκαν εύκολα γκολ και διεύρυναν την υπέρ του διαφορά (4-12).

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό, αλλά η Κροατία ενόψει του μεγάλου ματς κόντρα στην Εθνική ομάδα πόλο ανδρών προσπάθησε να βρει επιθετικό ρυθμό σκοράροντας κατά ριπάς. Η διαφορά έφτασε σε διψήφιο αριθμό με το 18-7 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 0-4, 2-5, 3-6

Γεωργία (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε 1, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι, Σουσιασβίλι 2, Μπιτάτζε 2, Βάσιτς, Αντεΐσβλίλι, Σάριτς, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς, Πγιέσιβατς 1, Τσβετάτζε, Βλάχοβιτς.

Κροατία (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς, Φάτοβιτς 2, Λόντσαρ 2, Λάζιτς 2, Μπούκιτς 3, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα 1, Μπίλιακα 1, Βρίλιτς 2, Μπούτιτς 1, Χαρκόφ 4, Μάρτσελιτς, Κρίζιτς.