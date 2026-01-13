Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Η Ελλάδα για το δύο στα δύο κόντρα στη Σλοβενία
Η εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία το απόγευμα της Τρίτης (13/1, 16:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) το δεύτερο παιχνίδι της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με στόχο να ζευγαρώσει τις νίκες της στη διοργάνωση.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά την άνετη επικράτηση επί της Γεωργίας με 20-6, αναμένεται να διπλασιάσει τις νίκες της με αντίπαλο τη Σλοβενία και την Πέμπτη (15/1, 21:30) στο ντέρμπι του Β' Ομίλου με την Κροατία να διεκδικήσει τη νίκη που θα δώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή εν όψει της β΄ φάσης των ομίλων.
Η Σλοβενία με τη σειρά της ηττήθηκε από την Κροατία με 20-4 στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και στον αγώνα της με τη Γεωργία την Πέμπτη (15/1) θα διεκδικήσει την 3η θέση στον όμιλο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Νωρίτερα σήμερα η 2η αγωνιστική στον Δ' Όμιλο θα ανοίξει με τον αγώνα της Κροατίας με τη Γεωργία (13:45).
Πρόγραμμα - Βαθμολογία Β' Όμιλος
Τρίτη 13 Ιανουαρίου
- 13:45 Γεωργία-Κροατία
- 16:15 Σλοβενία-Ελλάδα
Βαθμολογία
(1η αγων.)
- 1.Κροατία 3 (20-4)
- 2.Ελλάδα 3 (20-6
- 3.Γεωργία 0 (6-20)
- 4.Σλοβενία 0 (4-20)
Η 3η αγωνιστική
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
- 19:00 Σλοβενία-Γεωργία
- 21:30 Ελλάδα-Κροατία
Πρόγραμμα - Βαθμολογία Δ' Όμιλος
Τρίτη 13/1
- 19:00 Σλοβακία - Ιταλία
- 21:30 Ρουμανία - Τουρκία
Βαθμολογία
(1η αγων.)
- 1.Ιταλία 3 (19-8)
- 2.Ρουμανία 3 (16-8)
- 3.Σλοβακία 0 (8-16)
- 4.Τουρκία 0 (8-19)
Η 3η αγωνιστική
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου
- 13:45 Τουρκία-Σλοβακία
- 16:15 Ρουμανία-Ιταλία
