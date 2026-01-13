Η εθνική ομάδα ανδρών αναμένεται να έχει εύκολη αποστολή κόντρα στη Σλοβενία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου και πριν από το ντέρμπι του ομίλου με την Κροατία.

Η εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει τη Σλοβενία το απόγευμα της Τρίτης (13/1, 16:15, ΕΡΤ 2 Σπορ) το δεύτερο παιχνίδι της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, με στόχο να ζευγαρώσει τις νίκες της στη διοργάνωση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετά την άνετη επικράτηση επί της Γεωργίας με 20-6, αναμένεται να διπλασιάσει τις νίκες της με αντίπαλο τη Σλοβενία και την Πέμπτη (15/1, 21:30) στο ντέρμπι του Β' Ομίλου με την Κροατία να διεκδικήσει τη νίκη που θα δώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή εν όψει της β΄ φάσης των ομίλων.

Η Σλοβενία με τη σειρά της ηττήθηκε από την Κροατία με 20-4 στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και στον αγώνα της με τη Γεωργία την Πέμπτη (15/1) θα διεκδικήσει την 3η θέση στον όμιλο και την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Νωρίτερα σήμερα η 2η αγωνιστική στον Δ' Όμιλο θα ανοίξει με τον αγώνα της Κροατίας με τη Γεωργία (13:45).

Πρόγραμμα - Βαθμολογία Β' Όμιλος

Τρίτη 13 Ιανουαρίου

13:45 Γεωργία-Κροατία

16:15 Σλοβενία-Ελλάδα

Βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Κροατία 3 (20-4)

2.Ελλάδα 3 (20-6

3.Γεωργία 0 (6-20)

4.Σλοβενία 0 (4-20)

Η 3η αγωνιστική

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

19:00 Σλοβενία-Γεωργία

21:30 Ελλάδα-Κροατία

Πρόγραμμα - Βαθμολογία Δ' Όμιλος

Τρίτη 13/1

19:00 Σλοβακία - Ιταλία

21:30 Ρουμανία - Τουρκία

Βαθμολογία

(1η αγων.)

1.Ιταλία 3 (19-8)

2.Ρουμανία 3 (16-8)

3.Σλοβακία 0 (8-16)

4.Τουρκία 0 (8-19)

Η 3η αγωνιστική

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

13:45 Τουρκία-Σλοβακία

16:15 Ρουμανία-Ιταλία



