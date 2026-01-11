Πρεμιέρα με το πόδι στο... γκάζι έκανε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, επικρατώντας με 20-6 της Γεωργίας για την πρώτη αγωνιστική...

Η πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών έκανε ηχηρή πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών! Η «γαλανόλευκη» επικράτησε με 20-6 της Γεωργίας στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Με το αποτέλεσμα αυτό το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ανεβαίνει στη δεύτερη θέση του ομίλου, ισοβαθμώντας με την Κροατία η οποία νωρίτερα επικράτησε με 20-4 της Σλοβενίας και υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων των Ελλήνων.

Με εκπληκτική άμυνα... τελείωσε το ματς

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ήθελε να μπει στην αναμέτρηση με τη Γεωργία με σκοπό ν' αποβάλλει το όποιο άγχος της πρεμιέρας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στο πρώτο οκτάλεπτο έψαξε λίγο τα... πατήματά του στο τερέν, αλλά με πολύ καλή άμυνα πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα τριών γκολ (3-0).

Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» βρήκε ρυθμό και ξεκίνησε να βάζει τις βάσεις για μία κυριαρχική νίκη. Με την άμυνά της να παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα, η Εθνική ομάδα συνέχισε με φρενήρη ρυθμό να σκοράρει, επιτρέποντας μετά από 12 αγωνιστικά λεπτά στην αντίπαλό της να σκοράρει. Έως το τέλος του πρώτου μισού, η ελληνική διαφορά είχε φτάσει διψήφιο αριθμό με το 12-2 να είναι το σκορ.

Έκανε διαχείριση και κράτησε δυνάμεις για τη συνέχεια

Το επιθετικό ντεμαράζ της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, καθώς και η διψήφια διαφορά έδωσε τη δυνατότητα στους διεθνείς να ρίξουν ρυθμό. Αυτό έγινε ξεκάθαρο από την αρχή του τρίτου οκτάλεπτου, όπου οι επιθέσεις έγιναν μεγαλύτερες σε διάρκεια και οι εκτελέσεις δεν ήταν τόσο εύστοχες. Πέραν τούτου, όμως, η Ελλάδα με τον Μάνο Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια κράτησε την Γεωργία χαμηλά σε παραγωγικότητα, δεχόμενη δύο γκολ.

Ούσα μπροστά με 11 τέρματα (15-4) η Ελλάδα έκανε την τέταρτη περίοδο διαδικαστικού χαρακτήρα. Το ματς είχε κριθεί, απλά η επιθετική συγκομιδή είχε τη σημασία της σε περίπτωση ισοβαθμίας. Επιθετικά διατηρήθηκε παρόμοιο μομέντουμ με την τρίτη περίοδο. Η «γαλανόλευκη» πέτυχε πέντε τέρματα έναντι δύο της Γεωργίας, με το 20-6 να διαμορφώνεται ως το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 9-2, 3-2, 5-2

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης 2, Αργυρόπουλος 3, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 3, Κάκαρης 4, Νικολαΐδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Σπάχιτς 2.

Γεωργία (Σάκης Κεχαγιάς): Ραζμάτζε, Τκεσελασβίλι, Νταντβάνι 1, Σουσιασβίλι 1, Μπιτάτζε, Βάσιτς 2, Αντεΐσβλίλι, Σάριτς 1, Ιμναϊσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Τάνκοβιτς, Πγιέσιβατς 1, Τσβετάτζε, Βλάχοβιτς.

Η βαθμολογία στον όμιλο

Κροατία 3 (20-4) Ελλάδα 3 (20-6 Γεωργία 0 (6-20) Σλοβενία 0 (4-20)

Η δεύτερη αγωνιστική του ομίλου

Τρίτη 13/1