Με το πόδι στο... γκάζι ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών η Κροατία, νικώντας με 20-4 τη Σλοβενία στην 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Με αυτή τη νίκη, οι Κροάτες ανέβηκαν στην κορυφή του ομίλου, όπου βρίσκεται και η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών η οποία αγωνίζεται το βράδυ κόντρα στη Γεωργία (21:30, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε live στο Gazzetta.gr.

Αγωνιστικά, το πρώτο οκτάλεπτο ήταν αρκετά νωθρό. Οι Κροάτες δεν μπήκαν με το... μαχαίρι στα δόντια επιτρέποντας στους Σλοβένους να παραμείνουν κοντά στο σκορ (1-3). Αυτό άλλαξε εντελώς στο δεύτερο οκτάλεπτο, όταν οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2022 έκαναν εκπληκτικό επιθετικό ντεμαράζ, ανεβάζοντας τη διαφορά (2-8).

Σε παρόμοιους ρυθμούς κινήθηκε το δεύτερο ημίχρονο. Το σύνολο του Ίβιτσα Τούτσακ βρήκε ρυθμό και διεύρυνε πολύ γρήγορα το υπέρ του προβάδισμα. Αμυντικά, οι Κροάτες έβαλαν δύσκολα στους Σλοβένους, οι οποίοι πέτυχαν μόνο ένα τέρμα.

Με το σκορ στο 3-15 υπέρ της Κροατίας, στην έναρξη του τελευταίου οκτάλεπτου, έκανε ξεκάθαρο πως η τελευταία περίοδος θα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Η Σλοβενία πέτυχε ένα ακόμη γκολ,οι τυπικά φιλοξενούμενοι πέτυχαν πέντε για να διαμορφωθεί το τελικό 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-5, 1-7, 1-5

Σλοβενία (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς, Κάντιβετς, Καντς, Σάντακ, Λίπνικ, Ν. Στρομάγιερ, Παούνοβιτς, Τσέραρ, Τρόπαν, Πότοτσνικ, Μπούλαγιτς, Μίλετιτς, Μ. Στρομάγιερ

Κροατία (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς, Φάτοβιτς, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίσεβιτς, Ζούβελα, Μπίλιακα, Βρίλιτς, Μπούτιτς, Χαρκόφ, Μάρτσελιτς, Κρίζιτς, Μπάσιτς.