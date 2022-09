O δρόμος για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών προς την κατάκτηση μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ έχει Ισραήλ, Ισπανία μέχρι τα ημιτελικά.

Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών αναδείχθηκε ισόπαλη με την Κροατία 5-5 στο Σπλιτ και τώρα θα χρειαστεί να δώσει χιαστί αγώνα με το Ισραήλ την Κυριακή (4/9, 20:00) για να περάσει στα προημιτελικά, όπου το νικητή του ζευγαριού περιμένει η πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία.

Οι προημιτελικοί θα γίνουν την Τρίτη (6/9) και το πιο πιθανό είναι να αλλάξουν οι ώρες προκειμένου οι διοργανωτές Κροάτες να παίξουν στο τελευταίο αγώνα του προγράμματος.

Αν η Ελλάδα περάσει στα ημιτελικά (8/9) εκεί θα διασταυρώσει με το νικητή του προημιτελικού ανάμεσα στην Ουγγαρία και Μαυροβούνιου ή Ρουμανία, που θα δώσουν χιαστί αγώνα.

Το πανόραμα της φάσης των ομίλων

Α' Όμιλος

Δευτέρα 29 Αυγούστου

Γεωργία-Μαυροβούνιο 11-14

Ιταλία-Σλοβακία 21-9

Τετάρτη 31 Αυγούστου

Μαυροβούνιο-Σλοβακία 18-10

Ιταλία-Γεωργία 18-8

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Σλοβακία 16-11

Ιταλία-Μαυροβούνιο 13-8

Βαθμολογία

(3η αγωνιστική)

1.Ιταλία 9 (52-27)

2.Μαυροβούνιο 6 (40-34)

3.Γεωργία 3 (35-43)

4.Σλοβακία 0 (30-55)

