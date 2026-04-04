Ηλιούπολη - Γλυφάδα 8-15: Από τη δεύτερη περίοδο και μετά... καθάρισε
Στο μοναδικό ματς της Waterpolo League γυναικών, η Γλυφάδα πήρε άνετη νίκη απέναντι στην Ηλιούπολη με σκορ 15-8 για τη 19η αγωνιστική. Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα των νοτίων προαστίων στην 3η θέση της βαθμολογίας να ισοβαθμεί με τον Άλιμο στους 37 βαθμούς.
Μία αναμέτρηση που ξεκίνησε αρκετά νωθρά για το φαβορί. Η Ηλιούπολη κατάφερε να κρατήσει χαμηλά στο σκορ τις φιλοξενούμενες με το πρώτο οκτάλεπτο να λήγει ισόπαλο με σκορ 1-1. Βέβαια, στη συνέχεια το σύνολο του Αργύρη Θεοδωρόπουλου ανέβασε στροφές, γεγονός το οποίο δεν την άφησε να ξεφύγει στο σκορ. Η αλλαγή πλευράς για τις δύο ομάδες έγινε με τη Γλυφάδα να έχει το ελάχιστο προβάδισμα (4-5).
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενες βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και σιγά - σιγά έβαλαν τις βάσεις για να πάρουν τη νίκη στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης. Απέκτησαν διαφορά τριών τερμάτων (6-9) στο τέλος της τρίτης περιόδου και στο τελευταίο οκτάλεπτο εκτόξευσαν το προβάδισμα τους στα επτά.
Το 15-8 ήταν το τελικό σκορ του ματς, το οποίο άφησε την Ηλιούπολη στους εννέα βαθμούς και την 10η θέση της κατάταξης.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-4, 2-4, 2-6
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
