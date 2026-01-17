H AEK πέρασε κι από την Άρτα και περιμένει τον ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Αναγέννσης Άρτας με 32-22, πριν από το ντέρμπι κορυφής στην Α1 γυναικών στο ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της εντός συνόρων, με την Ένωση να επικρατεί εκτός έδρας επί της Αναγέννησης Άρτας με 32-22, για τη 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Οι «κιτρινόμαυρες» έφθασαν στις 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα και τώρα θα προετοιμαστούν για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ στις 28 Ιανουαρίου, με την ΑΕΚ να έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κλειδώσει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλοενέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Η ΑΕΚ έχει προβάδισμα δύο βαθμών, καθώς και το πλεονέκτημα της νίκης της με 30-24 στον αγώνα του α' γύρου, που θα πρέπει να ανατρέψει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα, έρχονται δυνατά παιχνίδια. Αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο και να μην έχουμε καθόλου νεκρά διαστήματα. Έρχεται μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η ΑΕΚ κοιτάει σε κάθε παιχνίδι να είναι AΕΚ» δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος.

Η 10η αγωνιστική - Βαθμολογία

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

ΠΑΟΚ - Νέα Ιωνία 26-23

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Πυλαία - ΓΑΣ Καματερού 23-18

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-2, 7-3, 9-5, 11-7, 13-8 (ημχ.), 13-9, 15-11, 17-13, 19-13, 22-15, 23-18.

ΑΕΣΧ ΠΥΛΑΙΑΣ (Καραγκιοζόπουλος): Αρσένογλου, Ιντζίδου, Κουκμίση 1, Μήγγα 1, Τσιγαρίδα Αθανασία 2, Χριστοφόρις 4, Λίμα, Παπαδοπούλου 1, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 11, Πάσχου, Κιουκτσόγλου 2, Τσιγαρίδα Αθηνά 1, Τσιρώνη, Βαρυτιμιάδου, Πανιώρα.

ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Μενέλαος Δανήλος): Βασιλείου Μιχέλα 1, Βασιλείου Μαρία- Ελένη, Ναντότσι 2, Κοτρώτσιου 2, Λουρίδα, Σουρδάν, Μπανάση, Ψαριώτη 3, Βασιλείου Αναστασία 4, Πατρώνη 2, Λουρεντζάκη, Μαυροπούλου 4.

Διαιτητές: Λινάρδος- Νικολαϊδης, Παρατηρητής: Αποστολίδης, Δίλεπτα: 2-6, Πέναλτι: 1/1-2/2.

Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΚ 22-32

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 3-4, 5-5, 5-9, 5-13, 9-16 (ημχ.), 10-19, 14-21, 14-24, 17-27, 19-29, 22-32.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 2, Αμβροσιάδου 6, Ρίζου, Νούλα, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 8, Νικολάου 3, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου, Μάστακα 3, Σαϊντοβα.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 5, Παναγιωτίδου 7, Ρεσέντε 2, Σαμολαδά 1, Ζενέλι 1, Κατσίκα 1, Παϊζίνιο 2, Σαρκίρη, Μανιά 2, Γκονζάλβες 2, Γκόμες Ντα Σίλβα 1, Μπαβαρέσκο 2, Μονίκ 6.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Βέργος, Δίλεπτα:3-5, Πέναλτι:3/5-1/1.

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών- Αθηναϊκός 18-28

Τα πεντάλεπτα: 0-0, 2-2, 3-5, 4-7, 6-11, 9-14 (ημχ), 12-16, 14-19, 14-23, 16-25, 16-27, 18-28

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Αν. Φιράκου 4, Ζερβού, Αντ. Φιράκου 1, Θεοωδωρίδου, Δεληδημητρίου, Δεληδημητρίου, Φιλιππιάδου 3, Βράμπα 1, Χατζηδάκη, Κουρκουλάκη, Στανκίδου 2, Αναστασιάδου, Β. Φλώρου 7

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζουανόπουλος): Μουλάμπα, Χατζηλιάδου 5, Τζούρισιτς, Κούρου, Σαββαλάκη 2, Ταβάρες 7, Χαριτίδη 10, Σα Πεσόα 3, Βέτκοβα, Νούσια 1, Μαρούλη, Μπόζιου, Βορβολάκου.

Διαιτητές: Θεοδοσίου- Παπούλιας, Παρατηρητής: Σαμαράς, Κόκκινη: 45:30 Νούσια, Δίλεπτα: 5-2, Πέναλτι:1/1-2/2

Άρης Νικαίας- Πανόραμα 29-35

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 3-6, 4-7, 6-11, 10-13, 12-17 (ημχ), 15-20, 20-24, 23-27, 25-31, 28-31, 29-35

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Διακογιάννη 2, Μαυρογεώργη 1, Καραγιάννη, Παπαδοπούλου, Σιτόγλου, Λούκου 1, Τ. Λυτρίβη 10, Θ. Λυτρίβημ, Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου 8, Μανιά 2, Ταβλαρίδη 5, Παρεσόγλου.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ (Oικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα, Πατσάνη 6, Γιαννοπούλου 6, Πέγιου, Περζεγκάι, Μούρνου 13, Κουρτίδη, Τσιαμούρα 3, Χριστοδουλίδου 4, Κουκλοτίδου 1, Κυρικλίδου 2.

Διαιτητές: Μπράμου- Στασινού, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 3-4, Πέναλτι: 3/3-5/6

H βαθμολογία

(10η αγωνιστική)