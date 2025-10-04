LIVE Streaming: Παλαιό Φάληρο - Παναθηναϊκός
Παρακολουθήστε στο Gazzetta.gr την αναμέτρηση του Παλαιού Φαλήρου με τον Παναθηναϊκό στο Ρέστειο Κολυμβητήριο για το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών...
Η Waterpolo League ξεκινάει με το Παλαιό Φάληρο να φιλοξενεί στην πρεμιέρα του τον Παναθηναϊκό στο Ρέστειο κολυμβητήριο. Το πρώτο σπριντ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 18:00 και μεταδίδεται από το κανάλι της ΚΟΕ.
Δείτε την αναμέτρηση Παλαιό Φάληρο - Παναθηναϊκός
@Photo credits: INTIME
