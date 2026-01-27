Η Ελένη Καπογιάννη από εδώ και στο εξής θα κοουτσάρει την Εθνική Ομάδα Γυναικών του Λιβάνου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μια νέα πρόκληση έχει να αντιμετωπίσει η Ελένη Καπογιάννη, καθώς ανακοινώθηκε από την Εθνική ομάδα γυναικών του Λιβάνου.

Η έμπειρη coach, θα συνεχίσει να βρίσκεται μακριά από την Ελλάδα, αφού μετά το Ιράν, ο Λίβανος γίνεται η χώρα που θα πάρει τα ηνία της, προκειμένου να την οδηγήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιτυχίες.

Θυμίζουμε, βρίσκεται και στην Κίνα για λογαριασμό της Χεϊλοντζιανγκ που συνεχίζει να οδηγεί την κινεζική ομάδα στο πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιβάνου:

«Μια ηγέτης με όραμα. Η κόουτς Ελένη αναλαμβάνει την εθνική Γυναικών ομάδα του Λιβάνου»!