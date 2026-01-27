Μαζί με τον κόσμο στην Τούμπα για να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους 7 φίλους της ομάδας βρίσκονται οι Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια, Καρυπίδης και παίκτης.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε όχι μόνο στον οργανισμό ΠΑΟΚ, αλλά σε όλη την Ελλάδα η είδηση του χαμού 7 φίλων του «δικεφάλου του βορρά» σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Τα 7 αετόπουλα πήγαιναν στη Γαλλία για το ματς με την Λιόν στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Στο άκουσμα της θλιβερής αυτής είδησης ομάδες, σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών, ομοσπονδίες αθλημάτων και πολιτικοί με ανακοινώσεις τους εξέφρασαν την θλίψη τους για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ.

Πλήθος κόσμου έσπευσε στην Τούμπα προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους φίλους της ομάδας. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ βρέθηκαν ο προπονητής της ομάδας Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντελίνο Βιεϊρίνι, η Μαρία Γκοβντσάρεβα και από ποδοσφαιριστές οιΤάισον, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Κεντζιόρα.<