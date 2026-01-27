ΠΑΟΚ - Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στην Τούμπα Λουτσέσκου, Βιεϊρίνια και παίκτες
Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε όχι μόνο στον οργανισμό ΠΑΟΚ, αλλά σε όλη την Ελλάδα η είδηση του χαμού 7 φίλων του «δικεφάλου του βορρά» σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Τα 7 αετόπουλα πήγαιναν στη Γαλλία για το ματς με την Λιόν στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.
Στο άκουσμα της θλιβερής αυτής είδησης ομάδες, σύνδεσμοι οργανωμένων οπαδών, ομοσπονδίες αθλημάτων και πολιτικοί με ανακοινώσεις τους εξέφρασαν την θλίψη τους για τον άδικο χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ.
Πλήθος κόσμου έσπευσε στην Τούμπα προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους φίλους της ομάδας. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ βρέθηκαν ο προπονητής της ομάδας Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Χρήστος Καρυπίδης, ο Αντελίνο Βιεϊρίνι, η Μαρία Γκοβντσάρεβα και από ποδοσφαιριστές οιΤάισον, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Κεντζιόρα.<
😢 Ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του ΠΑΟΚ έσπευσαν έξω από την Τούμπα και άναψα κεράκια στην μνήμη των 7 φίλων της ομάδας που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία !#paokfc pic.twitter.com/P7ui7M5PgY— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.