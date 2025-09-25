O Ολυμπιακός νίκησε σε φιλικό την Προ Ρέκο στη Γένοβα

Με τον Ντίνο Γενηδουνιά να σταματά στα επτά γκολ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Προ Ρέκο με 16-14, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας στη Γένοβα.

Ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, νίκησε την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Προ Ρέκο με 16-14 σε ένα δυνατό φιλικό τεστ το βράδυ της Τετάρτης (24/9) στη Γένοβα.

Ο αγώνας έγινε στο κολυμβητήριο My Sport Sciorba, τη νέα έδρα της Προ Ρέκο και οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πρόσωπο.

Με τον Ντίνο Γενηδουνιά να πετυχαίνει επτά γκολ, οι πρωταθλητές Ελλάδας αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 10-6, είχαν αντίδραση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 13-12 με τον Παβιλάρ στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Νικολαΐδης ισοφάρισε σε 13-13 κι από εκεί και πέρα ο Δήμου έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό και ο Γενηδουνιάς με δύο γκολ «σφράγισε» τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 5-2, 2-5, 2-5

Προ Ρέκο (Σάντρο Σούκνο): Γρανάδος 3, Ντι Φούλβιο 2, Κανέλα 2, Ντούρικ 2, Παβιλάρ 2, Κάσια 1, Κοντέμι 1, Μλάντοσιτς 1.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Γενηδουνιάς 7, Ζάλανκι 4, Άνγκιαλ 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Νικολαΐδης 1.