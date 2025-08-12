Ως τον διάδοχο του Σάντρο Καμπάνια στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας βλέπουν τον Θοδωρή Βλάχο στο εξωτερικό, μετά τα δημοσιεύματα για αμφίβολο μέλλον του πρώτου στο «τιμόνι» της Σκουάντρα Ατζούρα.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών, Θοδωρής Βλάχος φαίνεται να είναι από τους βασικούς υποψήφιους για τη διαδοχή του Σάντρο Καμπάνια στον πάγκο της Ιταλίας.

Η πορεία της «Σκουάντρα Ατζούρα» στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου προκάλεσε σύννεφα πάνω από τον ιταλικό πάγκο, κάνοντας το μέλλον του πολύπειρου προπονητή αβέβαιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Ιταλία, οι παίκτες της εθνικής ομάδας μετά την ήττα από τη «γαλανόλευκη» στα προημιτελικά του τουρνουά στη Σιγκαπούρη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους στην ιταλική ομοσπονδία.

Μάλιστα, φαίνεται πως μεγάλα ονόματα της αποστολής έριξαν την ευθύνη στον 62χρονο προπονητή, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να φορέσουν ξανά το σκουφάκι της Ιταλίας εάν ο Καμπάνια δεν αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής.

Αυτό όπως ήταν λογικό ξεσήκωσε κουβέντα για τον πιθανό διάδοχο του έμπειρου τεχνικού. Πολλοί ανέφεραν πως η ιταλική ομοσπονδία θα τον αντικαταστήσει με κάποιον προπονητή από τις μικρότερες κατηγορίες των εθνικών τμημάτων.

Μάλιστα αυτός που έχει ελπίδες είναι ο Φεντερίκο Μιστράντζελο, ο οποίος κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης με την U16 της Ιταλίας. Φυσικά, προέκυψαν και άλλα ονόματα στο... τραπέζι με αυτό του Θοδωρή Βλάχου να είναι ψηλά στη λίστα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας ομοσπονδιακός τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Κολυμβητική Oμοσπονδία Ελλάδας έως το 2028, δηλαδή μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες, όπου η «γαλανόλευκη» θέλει να βρίσκεται εκεί.