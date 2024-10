Έγινε η κλήρωση των ομίλων της προκριματικής φάσης του World Cup, με την εθνική ομάδα ανδρών να αγωνίζεται στο Βουκουρέστι και την εθνική γυναικών στην Αλεξανδρούπολη.

Οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών έμαθαν την κλήρωσή τους στην 1η κατηγορία του World Cup. Τα τουρνουά, που θα χρησιμεύσουν και ως πεδίο δοκιμών των νέων κανονοσμών, για τους άνδρες θα γίνει στο Βουκουρέστι και για τις γυναίκες στην Αλεξανδρούπολη.

Το προκριματικό τουρνουά για την 1η κατηγορία στους άνδρες θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι το διάστημα 7-12 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή 11 ομάδων, μεταξύ των οποίων και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στο 2ο γκρουπ με τις Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι έξι ομάδες θα πάνε στο Final 8, που θα συμπληρωθεί από τις δύο καλύτερες εθνικές ομάδες της Β' κατηγορίας, που θα γίνουν τον Δεκέμβριο στην Κωνσταντινούπολη.

Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» θα φιλοξενηθεί το προκριματικό τουρνουά της 1ης κατηγορίας του World Cup γυναικών στην υδατοσφαίριση.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από τις 14 έως τις 19 Ιανουαρίου και θα συμμετάσχουν οκτώ εθνικά συγκροτήματα οι: Αυστραλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ και η Ελλάδα.

📢 The stage is set for the 2025 #WaterPolo World Cup! 🏆 Check out the Division 1️⃣ and 2️⃣ draws for both men’s and women’s teams 🤽‍♀️🤽‍♂️ — high-stakes battles and standout performances await! 🔥 Who’s ready to see who will claim the top spot ⁉️ pic.twitter.com/r7ImWsia5l