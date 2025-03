Η σύζυγος του Ντάνι Άλβες, Τζοάνα Σανθ, «έσπασε» τη σιωπή της μετά την αθώωση του Βραζιλιάνου από δικαστήριο της Καταλονίας για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης που κατηγορείται.

Αθώος από δικαστήριο της Καταλονίας κρίθηκε ο Ντάνι Άλβες το Σάββατο (29/03) σχετικά με την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος μίας 23χρονης γυναίκας τον Δεκέμβριου του 2022.

Ο πρώην Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής είχε μείνει προφυλακισμένος για 14 μήνες, προτού καταβάλει εγγύηση ενός εκατ. ευρώ και αφεθεί στη συνέχεια ελεύθερος. Μάλιστα, ο Άλβες θα μπορούσε να διεκδικήσει αποζημίωση για την προφυλάκισή του, η οποία θα μπορούσε να φτάσει τα 11.000 ευρώ.

Η σύζυγός του, Τζοάνα Σανθ, με μακροσκελή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μίλησε για πρώτη φορά μετά την πρόσφατη απόφαση αθώωσης του Άλβες κάνοντας έκκληση για παύση του... λιθοβολισμού.

«Με έδειξαν, με προσέβαλαν, με απειλούσαν και με καταδίωκαν επί δύο χρόνια. Σαν να ήμουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Παρά την τόση δημοσιογραφική και δημόσια ζημιά, εξακολουθώ να στέκομαι όρθια, χωρίς να χάσω ούτε μια θέση εργασίας όπως τόσο επιθυμούσαν, πιστή στις πεποιθήσεις μου και υπερασπιζόμενη αυτά που πιστεύω χωρίς να δηλητηριάζομαι από άλλους. Σας καλώ να σταματήσετε να ποτίζετε με το μίσος σας ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καθόλου, να ψάχνετε και να μαθαίνετε, ώστε να μην χρειάζεται να δαγκώνετε τη γλώσσα σας, η οποία μπορεί μερικές φορές να δηλητηριάζει και εσάς».

Dani Alves' model wife breaks silence with emotional social media post - after former footballer's rape conviction was overturned https://t.co/cXKUjRKRbD