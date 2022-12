Mε Ελευθερία Πλευρίτου, Έλενα Ξενάκη και Άγγελο Βλαχόπουλο η Ελλάδα στους κορυφαίους της χρονιάς στη ψηφοφορία του total waterpolo

Οι Ελευθερία Πλευρίτου, με την Έλενα Ξενάκη στις γυναίκες και ο Άγγελος Βλαχόπουλος στους άνδρες επιλέχθηκαν ανάμεσα στους κορυφαίους της χρονιάς στην ψηφοφορία του total waterpolo.

Η Ελευθερία Πλευρίτου αναδείχθηκε MVP στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Σπλιτ και τώρα η 25χρονη διεθνής παίκτρια του Ολυμπιακού επιλέχθηκε στην κορυφαία επτάδα του κόσμου για το 2022, μετά την ψηφοφορία που διενήργησε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα total waterpolo.



Προπονητές και παίκτες-τριες, αλλά και φίλαθλοι επέλεξαν το δικό τους Top-5 για το 2022 και μαζί βγήκαν τους κορυφαίους σε άνδρες και γυναίκες με βάση τις επιδόσεις τους τόσο σε εθνικό όσο και συλλογικό επίπεδο. Η Ελευθερία Πλευρίτου πήρε 46 ψήφους, που την έφεραν στην 4η θέση των προτιμήσεων και στην κορυφαία επτάδα για το 2022.

Μέσα στο Top-10 των προτιμήσεων φιγουράρει άλλη μια «ερυθρόλευκη» παίκτρια, η Έλενα Ξενάκη, με την 25χρονη φουνταριστή να παίρνει 27 ψήφους.

Η Μάντι Μάσελμαν ήταν με διαφορά η πρώτη και καλύτερη, με την παίκτρια των ΗΠΑ να έχει 137 ψήφους. Η Ισπανία είχε τέσσερις συνολικά παίκτριες στo Top-10, οι ΗΠΑ, με την Ελλάδα από δύο και η Ουγγαρία, Ολλανδία από μία.

𝙏𝙊𝙏𝘼𝙇 𝙋𝙇𝘼𝙔𝙀𝙍 2022 𝙒𝙄𝙉𝙉𝙀𝙍: 𝙈𝙖𝙙𝙙𝙞𝙚 𝙈𝙪𝙨𝙨𝙚𝙡𝙢𝙖𝙣



The first ever player to win back to back Total Player Awards. Welcome back, Maddie



