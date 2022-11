Το νεοσύστατο Challenger Cup στο πόλο ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου με διπλή ελληνική παρουσία στη φάση των ομίλων.

Οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο πόλο των ανδρών θα συνεχιστούν το προσεχές τριήμερο (11-13 Νοεμβρίου) για τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Υδραϊκό.

Οι δύο ομάδες θα συμμετέχουν στο νεοσύστατο Challenger Cup, το οποίο θα γίνει με την συμμετοχή 15 ομάδων (3 γκρουπ των τεσσάρων και ένα των 3 ομάδων), με τον Υδραϊκό να έχει δύσκολο έργο, σε αντίθεση με τον Απόλλωνα που βάσει της δυναμικής του λογικά θα περάσει στα προημιτελικά.

Οι όμιλοι

Α’ Γκρουπ: Νοβάκι, Γαλατασαράι, Υδραϊκός, Τενερίφη

Β’ Γκρουπ: Τεράσα, Ραβίν, ΑΣΑ Τελ Αβίβ

Γ’ γκρουπ: Σεράγεβο, Μπάνια Λούκα, ΕΝΚΑ Κωνσταντινούπολης, Μόντρι Κόζιτσε

Δ’ Γκρουπ: Τρίγκλαβ Κράνιε, Κάστρουπ, Απόλλων Σμύρνης, Λούντβισμπουργκ

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗲𝗿𝗮 𝗼𝗳 𝗟𝗘𝗡 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗼𝗹𝗼 𝗯𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝘄𝗲𝗲𝗸



The inaugural #LENChallengerCup Preliminary Stage begins in less than a week as European teams compete for gold. Check out the groups below pic.twitter.com/kMG2eqJI6G