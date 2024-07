Ο 39χρονος Μαρκ Κάβεντις βρήκε τη νίκη που αναζητούσε στον 15ο Γύρο Γαλλίας της καριέρας του, έφθασε στο μαγικό αριθμό, τις 35 πρωτιές και ο κόσμος της ποδηλασίας υποκλίνεται στο μεγαλείο του.

Ο Μαρκ Κάβεντις βρήκε την υποστήριξη, το κίνητρο, συνέχισε και έγραψε ιστορία στον Γύρο Γαλλίας για την ποδηλασία.

Ο 39χρονος αναβάτης νικώντας στο 5ο ετάπ έφθασε στις 35 νίκες και πλέον είναι μόνος στην κορυφή της λίστας των αθλητών με τις περισσότερες νίκες στον Γύρο Γαλλίας, αφήνοντας στις 34 τον θρυλικό Βέλγο, Εντι Μερξ (1969-1975).

Ο Κάβεντις, αγωνιζόμενος για λογαριασμό της Astana Qazaqstan, είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μερξ, με τις τέσσερις νίκες του στον Γύρο Γαλλίας το 2021 με την πρώτη νίκη για τον Βρετανό να έχει έρθει στις 7 Ιουλίου 2008.



Την τελευταία τριετία ο Κάβεντις πέρασε δύσκολες στιγμές, τον Φεβρουάριο του 2023 ληστές εισέβαλαν μέσα στη νύχτα στο σπίτι του, ενώ πριν από 12 μήνες είχε να αντιμετωπίσει και τον τραυματισμό με τη σπασμένη κλείδα.



Όμως δίπλα του είχε ανθρώπους να τον στηρίξουν και να επιστρέψει για τον 15ο Γύρο Γαλλίας της καριέρας του και να έρθει το μαγικό 35.

«Δεν το έκανα μόνος μου, όλοι μαζί το κάναμε» ήταν οι πρώτες κουβέντες από τον Κάβεντις, εννοώντας την οικογένειά του, την ομάδα του και τον Βασίλη Αναστόπουλο.

Ο παλαιός πρωταθλητής από τη Μεγαλόπολη είναι αυτός που πιστώνεται την αναγέννηση του Κάβεντις. Τον ανέλαβε προπονητικά το 2019 στη βελγική Quick Step και είχε κακαθοριστικό ρόλο του στην επιτυχία του το 2021 και το 2022 τόσο στο Tour όσο και στον Γύρο Ιταλίας.

Στα χρόνια της συνεργασίας του ο Κάβεντις περνά μέρος της προετοιμασίας του στην Ελλάδα, ενώ λίγες ημέρες πριν πάει στην Ιταλία για τα πρώτα τρία ετάπ του Γύρου Γαλλίας, προπονήθηκε με τον Γιώργο Μπούγλα, που θα εκροσωπήσει την Ελλάδα στην ποδηλασία δρόμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Περάσαμε τρεις μήνες στην Ελλάδα από τις 2 Απριλίου, κάθε μέρα πιστεύοντας. Την πρώτη μέρα στον Γύρο είχε θερμοπληξία, οπότε νομίζαμε ότι κάναμε κάτι λάθος, αλλά το έκανε ξανά.Ήταν πολύ δυνατός στο τέλος. Ήταν ο παλιός Κάβεντις» δήλωσε ο Αναστόπουλος, που είναι επικεφαλής στην προπονητικλη ομάδα στην Astana Qazaqstan.

Οι στιγμές μετά την 35η νίκη του και το πώς θέλησαν όλοι οι αναβάτες θέλησαν να τον συγχαρούν, μοναδικές.

𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐛𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 🤩 A 35th Stage win at the Tour de France for Sir Mark Cavendish with victory at Stage 5 👏🏆

Οπως και τα λόγια που αντάλλαξε με τον Ταντέι Πογκάτσαρ. Ο 25χρονος Σλοβένος μετά τη νίκη του στον Γύρο Ιταλίας, ήδη έχει την πρωτοπορία στον Γύρο Γαλλίας, τον οποίο έχει κατακτήσει το 2020 και το 2021.

Ο Πογκάτσαρ ήδη μετρά 12 νίκες σε ετάπ στον Γύρο Γαλλίας και θεωρητικά είναι αυτός που μπορεί να απειλήσει το ρεκόρ του Κάβεντις.

«Μην το σπάσεις» είπε ο Κάβεντις, «όχι, μην ανησυχείς» απάντησε ο Πογκάτσαρ.

Cav: "Don't beat it!" 😂



Sir Mark Cavendish had a message for Tadej Pogačar after winning his 35th stage of the Tour de France 👏😅



🇫🇷 #TDF2024

🇫🇷 #TDF2024 pic.twitter.com/sdE9TH72fe