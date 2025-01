Σε κίνδυνο το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου

Οι πολεμικές συγκρούσεις της Ρουάντα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, θέτουν σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του παγκοσμίου πρωταθλήματος δρόμου στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) θέλοντας να κάνει άνοιγμα στην αφρικανική ήπειρο, όρισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδηλασίας δρόμου για το 2025 να γίνει στη Ρουάντα το διάστημα 21-28 Σεπτεμβρίου.

Στην περίφημη κοιλάδα Great Rif και στη «χώρα των χιλίων λόφων», όπως αποκαλείται η Ρουάντα, η UCI φιλοδοξεί να κάνει ένα βήμα στην παγκοσμιοποίηση της ποδηλασίας.

Όμως οι πολεμικές συγκρούσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μαίνονται στα σύνορα της χώρας της ανατολικής Αφρικής, βάζοντας σε κίνδυνο το πρωτάθλημα ακόμα κι αν αυτό απέχει οκτώ μήνες.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν φήμες για Plan B της UCI και μεταφορά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ελβετία.

Κάτι που απέρριψε η UCI, η οποία σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή (31/1) σημειώνει τα εξής: «Η UCI παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην ανατολική περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τον πιθανό αντίκτυπό τους στη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Δρόμου UCI που έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Κιγκάλι της Ρουάντα.

UCI declaration regarding the situation in Rwanda - https://t.co/lSWtYGVKDV pic.twitter.com/iv1btv5djU