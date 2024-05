Το 16ο ετάπ του Giro d' Italia κινδύνευσε με αποχή από τους αναβάτες και τις ομάδες και τελικά τον Ταντέι Πογκάτσαρ να δίνει μια νέα παράσταση με φόντο τις χιονισμένες Άλπεις.

Ο Ταντέι Μπογκάτσαρ για λίγες ημέρες ξαπόστασε και ξανάρχισε το δικό του σόου στον Giro d' italia. Κι αν το 15ο ανηφορικό ετάπ ήταν στοχευμένο και δουλεμένο εδώ και αρκετό καιρό από την ομάδα του 25χρονου αναβάτη, της UAE Team Emirates, στο 16ο ετάπ έγινε χαμός.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Την Κυριακή (19/5) όλα δούλεψαν ρολόι από τον Πογκάτσαρ και τους συναθλητές του, με τον Σλοβένο να φθάνει πρώτος στην αψίδα τερματισμού στο χειμερινό θέρετρο του Λιβίνιο, στις ιταλικές Άλπεις στα σύνορα με την Ελβετία, σε μια υπέροχη μονομαχία με τον Κολομβιανό, Νάιρο Κιντάνα (Movistar).

Ο Πογκάτσαρ σε ετάπ 222,2 χλμ. με υψομετρική διαφορά 5,400μ. έφθανε στην 4η νίκη του στον Γύρο, ανοίγοντας τη διαφορά από τον Γκερέιν Τόμας (Ineos Grenadiers) στα 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, το μεγαλύτερο προβάδισμα έναντι του δεύτερου στο Giro d' Italia τα τελευταία 70 χρόνια!

Τη Δευτέρα (20/5) ήταν 2η ημέρα ρεπό στον αγώνα, όμως οι προβλέψεις για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών για την επομένη, θορύβησε αναβάτες και ομάδες.



Το 16ο ετάπ, που θα εκκινούσε από το Λιβίνιο, θα περνούσε από το χιονισμένο Umbrail Pass στα 2.500μ. αυτό προκάλεσε αντιδράσεις για την ασφάλεια των αθλητών.

«Ήδη στο ξενοδοχείο μας βλέπω νιφάδες χιονιού στα 1900 μέτρα. Το να ανέβεις 600 μέτρα πιο πάνω νομίζω ότι είναι πολύ επικίνδυνο στην κατάβαση. Δεν είναι ιδανικό να βρεθείς στα 2.500 μέτρα, με χιόνι, με κατηφορικό κομμάτι και μετά πρέπει ακόμα να οδηγείς στην κοιλάδα με γρήγορη ταχύτητα. Νομίζω ότι είναι αρκετά επικίνδυνο» δήλωσε ο Πογκάτσαρ.

Πιο καυστικός ήταν ο Αυστραλός, Μπεν Οκόνορ (Decathlon AG2R), που κατηγόρησε τους διοργανωτές ως «δεινόσαυρους», επειδή αρχικά αρνήθηκαν να υποκύψουν στις απαιτήσεις των αναβατών για να αλλάξουν σημαντικά το ετάπ. Οι ομάδες ζήτησαν να υπάρξει νέος σχεδιασμός του ετάπ, αλλιώς δεν θα αγωνίζονταν.

🎥 Relive stage 16 of the #GirodItalia within the peloton @VelonCC pic.twitter.com/YcD6Ma4kBM