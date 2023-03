Περικλής Ηλίας στο Gazzetta: «To L’ Etape Greece by Tour de France ας είναι η αρχή, ώστε περισσότερος κόσμος να έρθει στην ποδηλασία»

Ο Περικλής Ηλίας μιλά στο Gazzetta για το 1ο L’ Etape Greece by Tour de France που θα φιλοξενηθεί το Σαββατοκύριακο στην Αρχαία Ολυμπία.

Η Αρχαία Ολυμπία είναι έτοιμη να υποδεχθεί το Σαββατοκύριακο 1η και 2 Απριλίου τον περίφημο, Tour de France, με τον κορυφαίο ποδηλατικό αγώνα L’ Etape Greece by Tour de France presented by SKODA, που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την ΕΥ ΖΗΝ Greece και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι δυο αγωνιστικές επιλογές διαδρομών που παρέχει το L ’Étape είναι κατάλληλες για ερασιτέχνες ποδηλάτες οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, αλλά και για όσους θέλουν να απολαύσουν μια μοναδικής ομορφιάς κυκλική διαδρομή γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.

Περισσότεροι από 2.000 επισκέπτες αναμένεται να βρεθούν στην ηλειακή γη, για να ζήσουν την εμπειρία του αγώνα L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA, με την Ελλάδα να είναι η 22η χώρα που θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Πόλος έλξης για τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες ο Περικλής Ηλίας και τα άλλα δύο μέλη της εθνικής ομάδας, ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και ο Γιώργος Μπούγλας.

Οι τρεις πρωταθλητές θα συνθέσουν τα μέλη της SKODA Cycling Team, που θα πάρει μέρος στο L’ Étape Greece by Tour de France, με τους Ηλία και Μπούγλα να αγωνίζονται στην κούρσα των 150 χλμ. (The Race 150 km, υψομετρικά 2.300μ.) και τον Τζωρτζάκη στον αγώνα The Ride 75 χλμ. (υψομετρικά 1.150μ.).

Θα ταξιδέψουν στην Ηλεία προερχόμενοι από την πολύ καλή παρουσία τους με τα χρώματα της εθνικής ομάδας στον μονοήμερο αγώνα Syedra Ancient City στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Οι Γιώργος Μπούγλας, Πολυχρόνης Τζωρτζάκης και Περικλής Ηλίας συνθέτουν την SKODA Cycling Team

Ο 37χρονος Περικλής Ηλίας, έχοντας μπει στην 23η χρονιά της καριέρας του στην αγωνιστική ποδηλασία, έχει δώσει το «παρών» σε δύο Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα της ορεινής ποδηλασίας, στο Λονδίνο το 2012 και στο Τόκιο το 2021.

Πρωταθλητής κόσμου στον μαραθώνιο ορεινής ποδηλασίας, ο Ελευσίνιος πρωταθλητής μίλησε στο Gazzetta για το L’Étape Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και για τα σχέδιά του, καθώς έχει αρχίσει η προσπάθεια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.



*Τι σημαίνει για την Ελλάδα η διεξαγωγή τού L’Étape Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία;

«Είναι ένα πολύ σημαντικό event, μια διοργάνωση που θα γίνει στα πρότυπα του Tour de France, θα θυμίζει τον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας σε όλα τα επίπεδα, την ασφάλεια, στα αυτοκίνητα, την αψίδα, τις φανέλες, η μεγάλη συμμετοχή. Το L’Étape δίνει την ευκαιρία στον καθένα που θα πάρει μέρος να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία, σε μια πανέμορφη διαδρομή σε ένα ιδιαίτερο τόπο για τον αθλητισμό, την Αρχαία Ολυμπία».



*Για εσάς τι σημαίνει η συμμετοχή σας στο event;

«Είναι η ευκαιρία για μια πολύ δυνατή προπόνηση. Μαζί με τον Πολυχρόνη Τζωρτζάκη και τον Γιώργο Μπούγλα θα αγωνιστούμε με τη φανέλα της SKODA Cycling Team. Βρισκόμαστε ήδη σε προολυμπιακή χρονιά και έχει αρχίσει η διαδικασία πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού».

*Με τους Τζωρτζάκη και Μπούγλα και τον Νίκο Δράκο η εθνική ομάδα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση πριν από μερικές ημέρες στην Αττάλεια, είναι ένα καλό σημάδι για τη συνέχεια;

«Ναι, αν και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της διαδικασίας πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όμως οι 80 βαθμοί που συλλέξαμε σαν εθνική ομάδα είναι σημαντικοί. Στο Παρίσι θα προκριθούν οι 45 καλύτερες χώρες στο παγκόσμιο ranking και αναφερόμαστε για μια θέση».

*Έχετε δύο ολυμπιακές συμμετοχές στην ορεινή ποδηλασία, σαν διαδικασία είναι πιο δύσκολη η ολυμπιακή πρόκριση στην ποδηλασία δρόμου;

«Στην ορεινή ποδηλασία όλα εξαρτώνται περισσότερο σε εσένα, η ποδηλασία δρόμου είναι περισσότερο ομαδικό αγώνισμα. Δηλαδή υπάρχει ένα πλάνο, οι συναθλητές σου να δουλέψουν για εσένα σε ένα ετάπ, ανάλογα τα τεχνικά στοιχεία, αν και στη διάρκεια του αγώνα μπορεί το πλάνο να αλλάξει».

*Μετά το L’Étape Greece by Tour de France ακολουθεί στις πρώτες ημέρες του Μαΐου και ο Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας, που επέστρεψε πέρυσι στη δράση και κατάφερες να ανέβεις στο βάθρο του 3ου ετάπ. Η ποδηλασία αρχίζει σιγά σιγά να βρίσκει ξανά να προοδεύει στη χώρα μας;

«Είναι ένα ξεχωριστό γεγονός, πρόκειται για τον πιο σημαντικό εσωτερικό μας αγώνα. Ακόμα χρειάζονται να αλλάξουν πολλά πράγματα στο χώρο της ποδηλασίας για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τη νέα γενιά. Νέα και δυνατά παιδιά υπάρχουν στο άθλημά μας».

*Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε με αφορμή τη διεξαγωγή τού L’Étape Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία;

«Εύχομαι το L’Étape να αποτελέσει το έναυσμα ώστε περισσότερος κόσμος να ασχοληθεί με την ποδηλασία και τον αθλητισμό, μέσα από την ποδηλασία μπορεί να γνωρίσει διαδρομές και τόπους που δεν θα είχε τη δυνατότητα να δει».

Οι φανέλες του 1oυ L'Étape Greece by Tour de France



1o L'Étape Greece by Tour de France θα δοθούν οι φανέλες που δίδονται και στον περίφημο Ποδηλατικό Γύρο της Γαλλίας.



*Στον αγώνα οι νικητές σε άνδρες και γυναίκες θα λάβουν την πιο πολυπόθητη φανέλα από όλες στον κόσμο της ποδηλασίας, την κίτρινη φανέλα.



*Σε επίπεδο τμήμα της διαδρομής και για λίγες εκατοντάδες μέτρα, θα υπάρξει χρονομέτρηση, οδηγώντας σε ειδική κατάταξη, προσφέροντας στους καλύτερους σπρίντερ την ευκαιρία να κερδίσουν την πράσινη φανέλα.

*Οι έντονες ανυψώσεις στη διαδρομή θα χρονομετρηθούν και οι καλύτεροι ποδηλάτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν την πουά φανέλα.



*O καλύτερος ποδηλάτης ηλικίας κάτω των 25 ετών, άνδρας και γυναίκα, θα βραβευτεί με τη λευκή φανέλα.

Οι αγώνες του L’Étape Greece by Tour de France



Στο 1ο L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 500 συμμετέχοντες, γυναίκες και άνδρες, από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Σάββατο 1η Απριλίου, από τις 08.30 το πρωί και για 9 περίπου ώρες, οι ερασιτέχνες ποδηλάτες θα απολαύσουν το αγαπημένο τους σπορ και θα ξεπεράσουν τα όριά τους, ακολουθώντας μία από τις δύο αγωνιστικές διαδρομές γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων: The Race 150km (υψομετρικά 2.300m) και The Ride 75km (υψομετρικά 1.150m

Την Κυριακή 2 Απριλίου σειρά έχουν το Family Ride και το Kids Race.

Στο πλαίσιο του Family Ride, από τις 09.00 έως τις 12.00, μικροί και μεγάλοι θα κάνουν ποδήλατο παρέα, απολαμβάνοντας μια όμορφη και ήπια βόλτα 28 χιλιομέτρων.

Με ελάχιστη συμμετοχή τα δύο άτομα, το Family Ride είναι μια συναρπαστική δραστηριότητα που προσκαλεί οικογένειες με ανήλικα παιδιά, με φίλους ή συγγενείς να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, ποδηλατώντας σε ένα τοπίο με μοναδική ομορφιά και πλούσια ιστορία

Ακολουθεί το Kids Race. Από τις 12.00 έως τις 14.00, τη σκυτάλη παίρνουν τα παιδιά 6-12 ετών για να κάνουν την αγαπημένη τους δραστηριότητα, το ποδήλατο, σε μια εύκολη και επίπεδη διαδρομή 500 μέτρων. Οι μικροί φίλοι θα ψυχαγωγηθούν και θα έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα της ποδηλασίας με βιωματικό τρόπο, ανακαλύπτοντας την αξία της «πράσινης» μετακίνησης.