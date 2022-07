Ο Τομ Σκούγινς πρόσφερε ένα ξεχωριστό highlight στον Ποδηλατικό Γύρο Γαλλίας, με τον Λετονό αναβάτη της Trek-Segafredo να αρχίζει και να μη σταματά να ζητά μπουκάλια από το αυτοκίνητο τροφοδοσίας.

Το 15ο ετάπ του Ποδηλατικού Γύρου της Γαλλίας διεξάγεται την Κυριακή (17/7) από το Ροντέ στο Καρκασόν, στα νότια της χώρας, συνολικής απόστασης 202,5 χλμ. Με τη θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου ο Τομς Σκούγινς είπε να κάνει μια γερή τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα.

Ο Λετονός αναβάτης της αμερικανικής Trek-Segafredo πλησίασε ένα από τα αυτοκίνητα της ομάδας του και άρχισε να ζητά, να παίρνει και να βάζει το ένα μετά το άλλο τα πλαστικά μπουκάλια μέσα από τη φανέλα στην πλάτη του. Μετρήστε μπουκάλια.

@Tomashuuns playing the "Let's see how many bottles can fit in this jersey" game.



@Tomashuuns testant les capacités de stockage de son maillot.#TDF2022 pic.twitter.com/jQYx4yZEm4