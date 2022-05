Ο Ααρον Γκέιτ τερμάτισε με… ασφάλεια στη Λίμνη Ιωαννίνων και κέρδισε στην Γενική κατάταξη τον ΔΕΗ Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδας που αναβίωσε μετά από 10 χρόνια.

Εκ του ασφαλούς πήγε ο Ααρον Γκέιτ στο 5ο και τελευταίο ετάπ (Καλαμπάκα – Ιωάννινα) του ΔΕΗ Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας και αναδείχθηκε πρωταθλητής στην γενική κατάταξη.

Ο Νεοζηλανδός μετά την άνετη επικράτησή του στο 1ο ετάπ του Γύρου, δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την διαφορά που είχε στον χρόνο και κέρδισε την διοργάνωση που κέρδισε τις εντυπώσεις μετά από 10 χρόνια απουσίας.

Κάτω από δύσκολες συνθήκες (ομίχλη στην Κατάρα) το πέλοτον έπεσε όλο μαζί στον τερματισμό, με τον Εμίλ Τούνταλ από την Δανία να κερδίζει το τελευταίο ετάπ, μπροστά από τον Αμερικανό Ρόσκοπφ και τον Νορβηγό Ααλρουστ (αμφότεροι έκαναν 4 ώρες 35 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα).

103 Toudal Bhs Borrnholm wins the last stage of #TourOfHellas#TOH pic.twitter.com/PaYgwGbcum