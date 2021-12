Ο Κάβεντις πρεσβευτής του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Ο θρύλος της ποδηλασίας δρόμου, Μαρκ Κάβεντις, έγινε επίσημα ο πρεσβευτής International Tour of Hellas!

Ο σπουδαιότερος σπρίντερ στην ιστορία της επαγγελματικής ποδηλασίας, με περισσότερες από 150 νίκες στο παλμαρέ του και 52 πρωτιές σε ετάπ των τριών μεγάλων γύρων, είναι ο επίσημος Πρεσβευτής της διοργάνωσης του Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας!

Πρόκειται για ακόμα μία σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια που γίνεται από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, την oργανωτική επιτροπή Cycling Greece και την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, για την αθλητική -και όχι μόνο- προβολή της χώρας στο εξωτερικό. Και φυσικά την ανάδειξή της σε κορυφαίο προορισμό για τις μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Κάβεντις στα 36 του χρόνια, αριθμεί 156 νίκες εκ των οποίων οι 52 σε ετάπ των τριών μεγάλων γύρων, σε μία καριέρα όπου η αφετηρία της χρονολογείται το 2005. Στο παλμαρέ του σπουδαίου Βρετανού σπρίντερ βρίσκονται οι φανέλες των πόντων και στα τρία grand tours, εκείνη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή από το 2011 και πολλές ακόμα διακρίσεις. Στα τεράστια κατορθώματα του Κάβεντις ανήκουν και οι 34 νίκες σε ετάπ του γύρου Γαλλίας, αριθμός που την καθιστά την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μαζί με εκείνη του θρυλικού Έντι Μερξ!

Πέρα από τον δρόμο, ο Βρετανός ποδηλάτης μετράει σημαντικές επιτυχίες και στην πίστα. Εκεί, φόρεσε τη φανέλα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο Madison τρεις φορές (2005, 2008, 2016), ενώ κατέκτησε το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο στο omnium το 2016 στο Ρίο.

Σε βίντεο, ο Κάβεντις ανακοίνωσε και ο ίδιος την συνεργασία του με την διοργάνωση και κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει την διοργάνωση τον προσεχή Απρίλιο και να δει τις ομορφιές της χώρας καθώς ο Γύρος θα περάσει από σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα.

Ο κορυφαίος σπρίντερ όλων των εποχών, @MarkCavendish, είναι ο επίσημος Πρεσβευτής του Διεθνούς @tourofhellas!



The International @tourofhellas announces the collaboration with @MarkCavendish as the event's official ambassador!#TourofHellas #ToH pic.twitter.com/pV68Vp261H