Ποιος φοβάται τον Μαξ Φερστάπεν;

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της F1 στις ΗΠΑ και για την απειλή του Μαξ Φερστάπεν στη μάχη του τίτλου, που πλέον είναι παραπάνω από υπαρκτή. Tags: FORMULA 1 F1 F1 2025 FORD ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 GRAND PRIX ΗΠΑ ΜΑΞ ΦΕΡΣΤΑΠΕΝ ΛΑΝΤΟ ΝΟΡΙΣ ΟΣΚΑΡ ΠΙΑΣΤΡΙ