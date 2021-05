Κι όμως συνέβη: YouTubers και TikTokers πλακώθηκαν στο ξύλο (vids)

Είναι κάτι που δεν περιμένατε; Σε αυτό τον κόσμο όλα είναι πιθανά… YouTubers και TikTokers έχουν προγραμματίσει να δώσουν αγώνα πυγμαχίας, αλλά το ξύλο ξεκίνησε έναν μήνα πιο πριν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Δώδεκα από τους YouTubers και TikTokers θα δώσουν αγώνα πυγμαχίας αλλά δεν άντεξαν και στη συνέντευξη Τύπου ο πρωταγωνιστής του Sway House στο TikTok, Bryce Hal επιτέθηκε στον επερχόμενο αντίπαλό του, του «The ACE Family» YouTuber, Austin McBroom.

Οι δυο τους είχαν κανονίσει να στις 12 Ιουνίου να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον, αλλά είπαν να ξεκινήσουν νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που έγινε στο Μαΐάμι. Αυτό που ακολούθησε ήταν ένας πραγματικός χαμός…

Μιλώντας στο TMZ Sports ο McBroom είπε: «Τι έγινε; Προσπάθησε να παλέψει τώρα κόντρα σε μένα, αλλά στις 12 Ιουνίου, θα κτυπάει τον κ...ο του».

Ο Hall έχει ορκιστεί να νικήσει τον McBroom στον αγώνα τους, λέγοντας στην TMZ Sports ότι θα χρησιμοποιήσει το μπόνους από το νοκ-άουτ που θα τον βγάλει, για να αγοράσει ένα νέο σπίτι για τη μητέρα του.

Bryce Hall & Austin McBroom get into a fight during the YouTubers vs. TikTokers press conference, causes a whole scene pic.twitter.com/mhH0cNLWea

— DEXERTO.COM (@Dexerto) May 18, 2021