Χαμός με τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από το νέο Game Of Thrones (pics)

Μπορεί ακόμα να θέλουμε αρκετούς μήνες, μέχρι να ξεκινήσει η προβολή της σειράς Game Of Thrones, όμως η παραγωγή του φροντίζει να μας κρατάει κάπως... ζεστούς.

Έτσι, εδώ και μερικές ώρες δημοσιοποίησε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του spin-off με τίτλο «House of the Dragon», προκαλώντας μεγάλη συζήτηση στα social media.

Η πρώτη ήταν αυτή...

Η δεύτερη αυτή...

Και η τελευταία αυτή που συγκέντρωσε και την μεγαλύτερη συζήτηση...

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Ο λόγος; Μα φυσικά τα μαλλιά του Matt Smith, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στο Doctor Who, αλλά και πιο πρόσφατα στο The Crown...



this wig hanging on for dear life pic.twitter.com/QBs5QIF8YJ — kira • shrimphobic (@JOEWRlGHT) May 5, 2021

the dude looks like matt smith in a wig https://t.co/7wT1MDSJXN — leanne (@kycgre) May 5, 2021

